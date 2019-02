‘Estou desfrutando de novo de jogar futebol’, diz Kaká

Por AE

Madri – Depois de muito tempo, o brasileiro Kaká voltou a fazer uma grande partida, uma de suas melhores pelo Real Madrid, na vitória por 3 a 0 sobre o Ajax, na última terça-feira, pela fase de grupos de Liga dos Campeões da Europa. Recuperado de uma série de lesões, que fizeram com que ele pouco atuasse na última temporada, o meia comemorou a atuação e disse que está “desfrutando de novo de jogar futebol”.

“Estou desfrutando de novo de jogar futebol. Já não sinto mais dores, as sensações são magníficas e com certeza vou continuar melhorando. Quero triunfar nesta equipe. Jogar no Santiago Bernabéu é uma conquista e a ovação foi incrível”, disse o brasileiro, que foi muito aplaudido pela torcida quando foi substituído.

O grande desempenho de Kaká, que marcou um gol e deu uma assistência, também foi comemorado pela comissão técnica. “É um jogador de nível máximo e ele merece, porque esteve realmente mal. É importante vê-lo desfrutar”, declarou o assistente do técnico José Mourinho, o ex-zagueiro Aitor Karanka.

Passada a partida da última terça, o Real Madrid lidera o Grupo D da Liga dos Campeões com seis pontos, dois a mais do que o Lyon, seu próximo adversário no torneio, no dia 18 de outubro, novamente em casa. “Jogaremos com o Lyon no Santiago Bernabéu. A vitória será importante para abrir vantagem no grupo e deixar para trás nossos rivais”, apontou Kaká.