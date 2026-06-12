Estados Unidos x Paraguai na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 12, será a primeira da Copa do Mundo 2026 nos EUA. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Estados Unidos e Paraguai vão realizar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 12, às 22h (horário de Brasília). A partida, válida pela primeira rodada do Grupo D, será disputada no estádio de Los Angeles. Uma cerimônia de abertura com diversos artistas, incluindo a brasileira Anitta, vai acontecer no estádio às 20h30 (horário de Brasília), ou seja, uma hora e meia antes da partida.
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A seleção da casa vai disputar a 12ª Copa do Mundo de sua história. A primeira foi em 1930, quando chegou até a semifinal, a melhor colocação americana na história. Em 2022, os Estados Unidos caíram nas oitavas de final para a Holanda. Nos quatro amistosos disputados em 2026, os americanos perderam três (Bélgica, Portugal e Alemanha) e venceram um (Senegal).
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Do outro lado, o Paraguai volta a disputar a Copa do Mundo depois de 16 anos. Essa será a 9ª participação paraguaia no torneio. O último Mundial da seleção paraguaia foi em 2010, na África do Sul, quando chegou às quartas de final, melhor resultado de sua história, e foi eliminada pela Espanha, que acabaria campeã. O técnico Gustavo Alfaro assumiu a equipe em 2024 e terminou as eliminatórias da América do Sul na sexta colocação, com vitórias contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai.
O Grupo D conta ainda com Austrália e Turquia, que se enfrentam no domingo, 14.
Como assistir ao jogo entre Estados Unidos e Paraguai hoje?
Estados Unidos e Paraguai vão se enfrentar nesta sexta, 12, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Estados Unidos: Matt Freese, Alexander Freeman, Mark McKenzie (Richards) e Tim Ream; Sergiño Dest, Weston McKennie, Adams, Tillman e Miles; Pulisic e Balogun. Técnico: Maurício Pochettino.
Paraguai: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez e Miguel Almirón; Julio Enciso (Maurício) e Tony Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.
Odds para Estados Unidos x Paraguai:
Resultado final
Betano: Estados Unidos (2.12) – Empate (3.10) – Paraguai (3.85)
Bet365: Estados Unidos (2.05) – Empate (3.25) – Paraguai (3.75)