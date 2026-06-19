Estados Unidos x Austrália na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 19, é válida pela 2ª rodada do Grupo D. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
Estados Unidos e Austrália vão jogar nesta sexta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. As duas equipes venceram na 1ª rodada e lideram o grupo. Os estadunidenses estão com um gol de saldo a mais.
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Os Estados Unidos estrearam na Copa com uma vitória contundente por 4 a 1 contra o Paraguai. O placar começou a ser construído logo aos 7 minutos, quando Damián Bobadilla marcou contra. A equipe do técnico argentino Mauricio Pochettino foi para o intervalo ganhando por 3 a 0, com dois gols marcados por Folarin Balogun. No segundo tempo, Maurício, jogador do Palmeiras, descontou para o Paraguai. Já no fim da partida, aos 53 do segundo tempo, Giovanni Reyna fechou a conta.
Do outro lado, a Austrália venceu a Turquia por 2 a 0, com gols de Nestory Irankunda e Connor Metcalfe.
Como assistir ao jogo entre Estados Unidos e Austrália hoje?
Estados Unidos e Austrália vão se enfrentar nesta sexta, 19, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Estados Unidos: Freese; Robinson, Ream, Richards e Freeman; Tillman e Adams; Pulisic, McKennie e Dest; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Austrália: Beach; Burgess, Souttar e Circati; Bos, Okon, O’Neill e Italiano; Metcalfe e Irankunda; Touré. Técnico: Tony Popovic.
Odds para Estados Unidos x Austrália:
Resultado final
Betano: Estados Unidos (1.65) – Empate (4.00) – Austrália (5.10)
Bet365: Estados Unidos (1.60) – Empate (4.33) – Austrália (5.00)