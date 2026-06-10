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Esporte

Neymar aluga mansão de Star Wars avaliada em R$ 73 milhões

Local tem pista de boliche, sala de cinema e decoração temática dos filmes

Por Ígor Resende 10 jun 2026, 11h26 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h02
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Neymar Jr e Neymar Pai (Reprodução/Reprodução)
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Neymar aluga mansão de Star Wars avaliada em R$ 73 milhões Priorize VEJA no Google

Neymar Pai alugou uma mansão de 73 milhões de reais em Orlando, na Flórida, para receber familiares e amigos do camisa 10 da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, conforme revelado pela Forbes.

A publicação mostra que os cômodos tem decoração da franquia Star Wars, pista de boliche, sala de cinema, 16 quartos e 20 banheiros.

O imóvel fica próximo a mansão alugada pela esposa do jogador, Bruna Biancardi. Já Neymar Jr segue concentrado com a seleção brasileira em Basking Ridge, Nova Jersey. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 1.500 km. 

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Quarto temático com beliches em estilo nave espacial, com camas brancas e escadas amarelas. Ao fundo, um mural simula um túnel futurista
(@vivihomesorlando/Divulgação)
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Vampeta questiona privilégio de Neymar Jr

Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Vampeta criticou os privilégios concedidos a Neymar Jr durante a concentração para a Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira, 11.  

Condições físicas de Neymar Jr

As condições do jogador foram atualizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deixaram em aberto quando o jogador estará apto. No fim de maio, o médico da seleção Rodrigo Lasmar apontou um tempo de recuperação de duas a três semanas. 

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Copa do Mundo 2026
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Seleção Brasileira de Futebol
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