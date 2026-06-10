Neymar aluga mansão de Star Wars avaliada em R$ 73 milhões

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Neymar Pai alugou uma mansão de R$ 73 milhões em Orlando com tema Star Wars, boliche e cinema, para familiares durante a Copa. Enquanto isso, Neymar Jr. se concentra a 1.500 km, com sua condição física incerta e privilégios questionados por Vampeta. Entenda a situação do camisa 10.

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Neymar Pai alugou uma mansão de 73 milhões de reais em Orlando, na Flórida, para receber familiares e amigos do camisa 10 da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, conforme revelado pela Forbes.

A publicação mostra que os cômodos tem decoração da franquia Star Wars, pista de boliche, sala de cinema, 16 quartos e 20 banheiros.

O imóvel fica próximo a mansão alugada pela esposa do jogador, Bruna Biancardi. Já Neymar Jr segue concentrado com a seleção brasileira em Basking Ridge, Nova Jersey. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 1.500 km.

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Vampeta questiona privilégio de Neymar Jr

Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Vampeta criticou os privilégios concedidos a Neymar Jr durante a concentração para a Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira, 11.

Condições físicas de Neymar Jr

As condições do jogador foram atualizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deixaram em aberto quando o jogador estará apto. No fim de maio, o médico da seleção Rodrigo Lasmar apontou um tempo de recuperação de duas a três semanas.