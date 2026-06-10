Neymar aluga mansão de Star Wars avaliada em R$ 73 milhões
Local tem pista de boliche, sala de cinema e decoração temática dos filmes
Neymar Pai alugou uma mansão de 73 milhões de reais em Orlando, na Flórida, para receber familiares e amigos do camisa 10 da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, conforme revelado pela Forbes.
A publicação mostra que os cômodos tem decoração da franquia Star Wars, pista de boliche, sala de cinema, 16 quartos e 20 banheiros.
O imóvel fica próximo a mansão alugada pela esposa do jogador, Bruna Biancardi. Já Neymar Jr segue concentrado com a seleção brasileira em Basking Ridge, Nova Jersey. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 1.500 km.
Vampeta questiona privilégio de Neymar Jr
Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Vampeta criticou os privilégios concedidos a Neymar Jr durante a concentração para a Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira, 11.
Condições físicas de Neymar Jr
As condições do jogador foram atualizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deixaram em aberto quando o jogador estará apto. No fim de maio, o médico da seleção Rodrigo Lasmar apontou um tempo de recuperação de duas a três semanas.