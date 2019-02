Esquiador canadense Nick Zoricic morre em prova na Suíça

O canadense Nick Zoricic morreu neste sábado após uma queda durante a disputa das finais da Copa do Mundo de esqui cross-country em Grindelwald, Suíça, anunciou a Federação Suíça de Esqui (Swiss-ski).

“Apesar da reanimação, Zoricic morreu às 12h35 (09h35 de Brasília) em decorrência de um grave neurotraumatismo”, explica a Swiss-Ski em um comunicado.

O canadense, de 29 anos, saiu da pista após um salto e caiu nas grades de proteção, segundo imagens da televisão suíça.

Ele ficou desacordado no chão antes de ser levado de helicóptero para o hospital, o que causou o cancelamento da competição e da final de domingo.

No esqui cross-country, o canadense, que iniciou sua carreira no esqui alpino, conquistou dois pódios na Copa do Mundo, sendo um em janeiro, e se classificou em 8º nos Mundiais do ano passado e em 5º na Copa do Mundo 2011.