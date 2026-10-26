Esqui: Lucas Pinheiro vence na Áustria e ganha apoio da namorada

A atriz Isadora Cruz, 28, não conteve a emoção ao acompanhar de perto a vitória do namorado, Lucas Pinheiro Braathen, 26, na abertura da temporada 2026/2027 da Copa do Mundo de Esqui Alpino, neste domingo, 25, em Sölden, na Áustria. Pela primeira vez presente em uma competição do atleta, Isadora foi às lágrimas nas arquibancadas e comemorou o resultado com um beijo no campeão, registrado pelas câmeras de televisão. “Estou muito feliz, emocionada e orgulhosa. Ele merece cada segundo disso, porque trabalhou muito”, afirmou a atriz ao jornal norueguês VG, em tradução livre.

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Nas pistas, Lucas confirmou a boa fase após conquistar a primeira medalha de ouro da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro. Na prova de slalom gigante, o brasileiro completou as duas descidas em 1min44s72, superando os suíços Loïc Meillard e Marco Odermatt. Agora, o esquiador mira o título geral da Copa do Mundo, conquista ainda inédita em sua carreira. A próxima etapa será disputada em 15 de novembro, na Finlândia.