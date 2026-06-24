Esposas de jogadores do Brasil exageram em looks contra o ‘casual’ das gringas

Nesta Copa do Mundo, as esposas dos jogadores brasileiros estão tentando ao máximo chamar atenção do público. E aí vale de tudo um pouco. As roupas escolhidas para as partidas nos estádios vão desde acessórios como bolsas da Hermès de 200 mil reais a blusas personalizadas. “É uma oportunidade para ousar, sair da zona de conforto e brincar um pouco com a moda”, disse Bruna Biancardi, mulher de Neymar. Fora da “torcida” do Brasil, a ideia é diferente. A maioria das wags acaba indo para os jogos apenas com a camisa do time e uma calça jeans. Virou um uniforme.

Para sair do óbvio, as parceiras dos craques brasileiros apostam em peças únicas para as partidas. Tammy Parisoto, mulher do atacante Luiz Henrique, vestiu para o jogo contra o Haiti uma blusa de latex, com o número do jogador, fugindo do “conforto”. Assim como Bruna Biancardi, que foi sem Neymar, com um corset trançado de couro e um salto tamanco. Carol Cabrino, mulher de Marquinhos, escolheu a camisa da seleção brasileira, mas fez questão de acinturar a peça e torná-la “especial”. Algumas, antes de sair para assistir à partida, fazem verdadeiros ensaios fotográficos para postar o close nas redes sociais.

As esposas de jogadores de outros países, em sua maioria, não seguem a mesma ideia de tornar o evento esportivo uma vitrine de desfiles de moda. Por exemplo, Antonela Roccuzo, mulher de Messi, campeão da Copa em 2022, vai para todos os jogos apenas de calça jeans e a camisa do atleta. Namorada do astro Haaland, Isabel Haugseng vestiu apenas a blusa da seleção norueguesa, com um corta-vento também da equipe, e um short, se adequando às temperaturas altas nos Estados Unidos. Até Tini, cantora argentina e namorada de Rodrigo de Paul, tenta deixar o foco no parceiro, seguindo a mesma linha de roupas mais básicas das demais esposas gringas.

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