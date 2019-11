Esposa de Schumacher diz que piloto pediu sigilo sobre seu estado de saúde

Esposa do heptacampeão de Fórmula 1, Corinna Schumacher revelou na última sexta-feira 8, em entrevista a uma revista produzida pela montadora Mercedes-Benz, que o próprio marido pediu que mantivesse sigilo sobre seu estado de saúde. Em dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um grave acidente quando esquiava em Méribel, nos Alpes franceses e, desde então, a evolução de seu quadro clínico é um mistério.

“Por favor, entendam que estamos seguindo os desejos de Michael ao manter um assunto tão delicado, como a saúde, em privacidade. Ao mesmo tempo, agradecemos muito as mensagens de todos e desejamos um ótimo ano”, comentou a esposa do ex-piloto de 50 anos de idade a publicação She’s, da Mercedes.

Companheira de Michael desde a década de 90, Corinna acompanhou de perto a carreira vitoriosa do ex-piloto da Ferrari. O alemão sustenta uma extensa lista de recordes na Fórmula 1. Entre eles o de maior número de títulos, com sete, e maior número de vitórias, com 91 na carreira.

Seis anos após o acidente de esqui, Schumacher e seu entorno continuam totalmente afastados da imprensa. O mistério, inclusive, é motivo de diversas especulações que, geralmente, abrem margem para a divulgação de fake news.

Detalhes sobre o estado de saúde do piloto alemão podem ser revelados em dezembro, no documentário “Schumacher”, produzido em homenagem ao seu aniversário de 50 anos e aos 25 anos de seu primeiro título da F1, pela Benetton, em 1994.