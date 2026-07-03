Esposa de Éder Militão, da seleção, vira alvo por declarar: ‘não gosto de estar grávida’

Tainá Militão, casada com o jogador Éder Militão, da seleção brasileira, fez um desabafo sobre maternidade e provocou reações adversas. Teve quem a apoiasse, mas muito maiores forem as críticas a sua fala. Em um vídeo nas redes sociais, ela disse que não gosta de estar grávida:

“Eu não gosto de estar grávida. Pois é, e se eu te dissesse que isso é mais comum do que parece? E se eu te dissesse que é normal você não gostar de estar grávida? Gente, está tudo bem você odiar os seus enjoos, odiar os seus cansaços, azia… Você pode, sim, olhar para a sua barriga e sentir mais medo do que alegria”.

Em seguida, Tainá Militão afirmou que muitas mulheres se sentem culpadas por sentirem esse tipo de coisa. “Porque foi isso que ensinaram para a gente, né? Que a gravidez é linda, que é mágica, que é um conto de fadas, que você tem que se sentir uma super-heroína, como se você brilhasse o tempo inteiro. Mas nem toda mulher se sente maravilhosa desse jeito, nem toda mulher se reconhece quando se olha no espelho. Nem toda mulher vive a gestação dessa forma, e isso não deveria ser um tabu”.

Tainá é mãe de Helena e Matteo, frutos de seu antigo casamento com o jogador Léo Pereira. Com Éder Militão, aguarda a chegada do primeiro filho do casal.

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