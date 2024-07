Esporte olímpico do Brasil é o vôlei, não o futebol, mostra pesquisa

Um estudo da empresa de pesquisas Ipsos publicado nesta quarta-feira, 24, sobre a opinião e percepção de pessoas em 33 países sobre as Olimpíadas mostrou que, quando o assunto é esporte olímpico, o Brasil agora é o país do vôlei, e não do futebol.

Perguntados sobre o esporte de maior interesse, os brasileiros demonstraram entusiasmo em acompanhar o vôlei, que com 41% das menções é o esporte mais citado do país, à frente do futebol, que tem 39% das menções, e da ginástica artística, com 31%.

+‘Zé Gotinha vermelho’ e ‘coletor menstrual’: O que é, afinal, o mascote de Paris 2024?

A resposta tem muito a ver com o histórico de desempenhos. A seleção masculina de vôlei conquistou a medalha de ouro três vezes, em Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio de Janeiro 2016, além da prata em Los Angeles 1984, Pequim 2008. A seleção feminina, por sua vez, ganhou o ouro em Pequim 2008 e Londres 2012, foi prata e Tóquio 2020 e bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000. Expandido para o vôlei de praia, são mais 13 medalhas, entre homens e mulheres.

O Brasil também tem destaque pelo interesse pelo skate, com 14% dos entrevistados se mostrando entusiasmados com a modalidade, o maior índice entre todos os países pesquisados.

Continua após a publicidade

Na América Latina o futebol ainda é dominante, com países como Argentina (55%), Peru (50%) e Colômbia (47%) entre os maiores destaques.

+ ‘Futuro do jogo’: As novas diretrizes da Fifa para seleções que vão jogar em Paris 2024

O levantamento também mostra um aumento significativo no interesse da população com os Jogos de Paris, em relação às edições anteriores. No Brasil, 70% dos entrevistados dizem ter interesse ou bastante interesse em acompanhar a competição deste ano. Na edição do evento em Tóquio, apenas 45% dos brasileiros declaravam o mesmo.

“Comparado aos Jogos de Tóquio, cresceu bastante o interesse geral em acompanhar o evento. Os Jogos de 2021 foram realizados em um cenário bastante atípico, com a pandemia ainda impactando fortemente muitas nações”, afirma Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil.

Continua após a publicidade

De acordo com a sondagem, os brasileiros também expressam um forte sentimento de orgulho nacional em relação à participação de sua equipe nas competições desse ano. Segundo a pesquisa, 75% dos brasileiros concordam que o “time olímpico faz com que se sintam orgulhosos de seu país”.

O sentimento é ainda maior na Indonésia, com 95% de concordância, seguido por China, com 94%, e Tailândia, com 91%. Do lado oposto, Alemanha (53%), Japão (58%) e França (60%) registraram os menores índices.

A pesquisa “Attitudes to The 2024 Paris Games” foi realizada pela Ipsos em 33 países, com 24.531 participantes, entre 24 de maio e 7 de junho de 2024. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.