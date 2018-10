Diversos nomes que brilharam no esporte concorreram nas eleições deste domingo. A imensa maioria foi rejeitada nas urnas, com maior destaque para o ex-atacante Romário, que não conseguiu chegar ao segundo turno na corrida pelo governo do Rio de Janeiro. Seu eterno parceiro Bebeto, por outro lado, foi eleito deputado estadual. Em São Paulo, ídolos dos clubes locais como Marcelinho Carioca e Ademir da Guia também fracassaram.

Confira, abaixo, o desempenho dos esportistas nas eleições 2018:

Candidatos eleitos

Bebeto (ex-jogador de futebol) – Deputado Estadual pelo Podemos no Rio de Janeiro

Bobô (ex-jogador de futebol) – Deputado Federal pela PCdoB na Bahia

Danrlei (ex-jogador de futebol) – Deputado Federal pelo PSD no Rio Grande do Sul

João Leite (ex-jogador de futebol) – Deputado Estadual pelo PSDB em Minas Gerais

Leila (ex-jogadora de vôlei) – Senadora pelo PSB no Distrito Federal

Luiz Lima (ex-nadador) – Deputado Federal pelo PSL no Rio de Janeiro

Não eleitos

Ademir da Guia (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Estadual pelo PHS em São Paulo

Cyro Delgado (ex-nadador) – Candidato a Deputado Estadual pelo Novo no Rio de Janeiro

Chuí (ex-jogador de basquete) – Candidato a Deputado Estadual pelo PRB em São Paulo

Dante (ex-jogador de vôlei) – Candidato a Deputado Federal pelo MDB em Goiás

Deley (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Federal pelo PTB no Rio de Janeiro

Eduardo Bandeira de Mello (Presidente do Flamengo) – Candidato a Deputado Federal pela Rede no Rio de Janeiro

Fabiano Eller (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Federal pelo PV no Espírito Santo

Flávio Barros (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Estadual pelo MDB no Rio de Janeiro

Galatto (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Federal pelo PPS no Rio Grande do Sul

João Derly (ex-judoca) – Deputado Federal pela Rede no Rio Grande do Sul

Luizão (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Federal pelo PRB em São Paulo

Magnólia Figueiredo (ex-nadadoraNatação) – Candidata a Senadora pelo Solidariedade no Rio Grande do Sul

Maurren Maggi (ex-atleta de atletismo) – Candidata a senadora pelo PSB em São Paulo

Marcelinho Carioca (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Estadual pelo Podemos em São Paulo

Paulo Rink (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Estadual pelo PR no Paraná

Popó (lutado de boxe) -Candidato a Deputado Federal pelo PDT na Bahia

Rodrigão (ex-jogador de vôlei) – Candidato a Deputado Federal pelo PSDB em São Paulo

Romário (ex-jogador de futebol) – Candidato a governador pelo Podemos no Rio de Janeiro

Tifanny Abreu (jogadora de vôlei) – Candidata a Deputada Federal pelo MDB em São Paulo

Wanderlei Silva (ex-lutador de MMA) – Candidato a Deputado Federal pelo PSD do Paraná

Xandó (ex-jogador de vôlei) – Candidato a Deputado Federal pelo PSB em São Paulo

Zé Carlos (ex-jogador de futebol) – Candidato a Deputado Estadual pelo PR em São Paulo