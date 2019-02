O meia espanhol do Arsenal Mikel Arteta foi levado ao hospital neste sábado após sofrer um golpe na cabeça durante a partida que sua equipe derrotou o Liverpool por 2 a 1, no estádio Anfield, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

O espanhol sofreu um forte choque com Jordan Henderson no início do segundo tempo e ficou vários minutos inconsciente sobre o gramado, até ser retirado de maca.

“No momento está no hospital e não sabemos mais nada”, disse o técnico francês Arsène Wenger aos jornalistas.