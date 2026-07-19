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Esporte

Espanhóis levam todos os prêmios individuais da Copa; confira os vencedores

Seleção espanhola venceu a Argentina por 1 a 0 e conquistou o bicampeonato mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 19h43 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h02
Três jogadores da seleção espanhola de futebol, sorrindo e segurando troféus individuais, em campo com torcida ao fundo. O primeiro veste camisa vermelha e azul com número 22, o segundo camisa vermelha e azul com número 15, e o terceiro goleiro veste camisa azul e luvas laranja
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Pau Cubarsi #22, Rodri #16 and Unai Simon #23 of Spain pose with their awards after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine/Getty Images) (Carl Recine/Getty Images)
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Com o título da Copa do Mundo, a Espanha também conquistou todos os prêmios individuais do torneio. A seleção espanhola venceu a Argentina na final do Mundial, por 1 a 0 com gol de Ferrán Torres no segundo tempo da prorrogação. 

O meio-campista Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. O capitão da seleção e vencedor da Bola de Ouro em 2024, o jogador do Manchester City foi o maestro da campeã do mundo.

O goleiro espanhol Unai Simón também foi eleito o melhor do torneio. Ele sofreu apenas um gol na campanha espanhola, nas quartas de final contra a Bélgica. 

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O melhor jogador jovem foi outro jogador da defesa. Pau Cubarsí, de 19 anos, recebeu a chancela em sua primeira participação em Mundiais. 

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