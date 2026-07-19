Espanhóis levam todos os prêmios individuais da Copa; confira os vencedores
Seleção espanhola venceu a Argentina por 1 a 0 e conquistou o bicampeonato mundial
Com o título da Copa do Mundo, a Espanha também conquistou todos os prêmios individuais do torneio. A seleção espanhola venceu a Argentina na final do Mundial, por 1 a 0 com gol de Ferrán Torres no segundo tempo da prorrogação.
O meio-campista Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. O capitão da seleção e vencedor da Bola de Ouro em 2024, o jogador do Manchester City foi o maestro da campeã do mundo.
O goleiro espanhol Unai Simón também foi eleito o melhor do torneio. Ele sofreu apenas um gol na campanha espanhola, nas quartas de final contra a Bélgica.
O melhor jogador jovem foi outro jogador da defesa. Pau Cubarsí, de 19 anos, recebeu a chancela em sua primeira participação em Mundiais.
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