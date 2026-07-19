Espanhóis levam todos os prêmios individuais da Copa; confira os vencedores

Ler Resumo





A Espanha não só conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Argentina na prorrogação, mas também fez história ao dominar todos os prêmios individuais da competição. Rodri foi eleito o melhor jogador, Unai Simón o melhor goleiro e o jovem Cubarsí a revelação do torneio. Uma campanha impecável da Fúria.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com o título da Copa do Mundo, a Espanha também conquistou todos os prêmios individuais do torneio. A seleção espanhola venceu a Argentina na final do Mundial, por 1 a 0 com gol de Ferrán Torres no segundo tempo da prorrogação.

O meio-campista Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. O capitão da seleção e vencedor da Bola de Ouro em 2024, o jogador do Manchester City foi o maestro da campeã do mundo.

O goleiro espanhol Unai Simón também foi eleito o melhor do torneio. Ele sofreu apenas um gol na campanha espanhola, nas quartas de final contra a Bélgica.

Continua após a publicidade

O melhor jogador jovem foi outro jogador da defesa. Pau Cubarsí, de 19 anos, recebeu a chancela em sua primeira participação em Mundiais.

Publicidade