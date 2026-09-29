Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações
Seleções disputam a liderança do Grupo A3 da estreia da Liga das Nações nesta terça-feira, 29
Espanha e Croácia se enfrentam nesta terça-feira, 29, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pela segunda rodada do Grupo A3 da Liga das Nações. As duas seleções começaram o torneio com vitória e chegam ao confronto empatadas com três pontos.
A Espanha estreou com uma vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, em Wembley. Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal marcaram para a atual campeã mundial, que chegou a 39 partidas consecutivas sem derrota. Uma nova vitória ou empate diante dos croatas levará a equipe de Luis de la Fuente à marca de 40 jogos de invencibilidade.
O treinador espanhol, porém, ganhou um problema para a sequência da Data Fifa. Eric García sofreu uma lesão no joelho durante o aquecimento antes da partida contra a Inglaterra e foi cortado da seleção. Robin Le Normand, do Atlético de Madrid, foi convocado para substituí-lo.
Do outro lado, a Croácia também iniciou a Liga das Nações com três pontos. A equipe venceu a República Tcheca por 2 a 1 fora de casa, com gols de Luka Modric e Marco Pasalic. O resultado deixou os croatas com a mesma pontuação e o mesmo saldo de gols da Espanha, que aparece à frente pelo número de gols marcados.
Onde assistir à partida entre Espanha e Croácia?
Espanha e Croácia se enfrentam pela Liga das Nações nesta terça-feira, 29, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.
Prováveis escalações:
Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Joško Gvardiol e Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Luka Sucic, Petar Sucic e Mario Pasalic; Ante Budimir. Técnico: Slaven Bilic.