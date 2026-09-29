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Esporte

Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações

Seleções disputam a liderança do Grupo A3 da estreia da Liga das Nações nesta terça-feira, 29

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 09h31
SEVILLE, SPAIN - AUGUST 19: General view inside the stadium prior to the LaLiga Santander match between Sevilla FC and Real Valladolid CF at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on August 19, 2022 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
Estádio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha (Fran Santiago/Getty Images)
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Espanha e Croácia se enfrentam nesta terça-feira, 29, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pela segunda rodada do Grupo A3 da Liga das Nações. As duas seleções começaram o torneio com vitória e chegam ao confronto empatadas com três pontos.

A Espanha estreou com uma vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, em Wembley. Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal marcaram para a atual campeã mundial, que chegou a 39 partidas consecutivas sem derrota. Uma nova vitória ou empate diante dos croatas levará a equipe de Luis de la Fuente à marca de 40 jogos de invencibilidade.

O treinador espanhol, porém, ganhou um problema para a sequência da Data Fifa. Eric García sofreu uma lesão no joelho durante o aquecimento antes da partida contra a Inglaterra e foi cortado da seleção. Robin Le Normand, do Atlético de Madrid, foi convocado para substituí-lo.

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Do outro lado, a Croácia também iniciou a Liga das Nações com três pontos. A equipe venceu a República Tcheca por 2 a 1 fora de casa, com gols de Luka Modric e Marco Pasalic. O resultado deixou os croatas com a mesma pontuação e o mesmo saldo de gols da Espanha, que aparece à frente pelo número de gols marcados.

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Onde assistir à partida entre Espanha e Croácia?

Espanha e Croácia se enfrentam pela Liga das Nações nesta terça-feira, 29, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

Prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

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Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Joško Gvardiol e Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Luka Sucic, Petar Sucic e Mario Pasalic; Ante Budimir. Técnico: Slaven Bilic.

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Futebol: onde assistir
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