Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações

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Espanha e Croácia se enfrentam nesta terça-feira pela segunda rodada da Liga das Nações. Ambas as seleções chegam invictas após vencerem seus primeiros confrontos, buscando a liderança isolada do Grupo A3. A Espanha defende uma impressionante sequência de 39 jogos sem derrota, enquanto a Croácia conta com o bom momento de Modric e Pasalic. O jogo promete ser um duelo decisivo.

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Espanha e Croácia se enfrentam nesta terça-feira, 29, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pela segunda rodada do Grupo A3 da Liga das Nações. As duas seleções começaram o torneio com vitória e chegam ao confronto empatadas com três pontos.

A Espanha estreou com uma vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra, em Wembley. Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal marcaram para a atual campeã mundial, que chegou a 39 partidas consecutivas sem derrota. Uma nova vitória ou empate diante dos croatas levará a equipe de Luis de la Fuente à marca de 40 jogos de invencibilidade.

O treinador espanhol, porém, ganhou um problema para a sequência da Data Fifa. Eric García sofreu uma lesão no joelho durante o aquecimento antes da partida contra a Inglaterra e foi cortado da seleção. Robin Le Normand, do Atlético de Madrid, foi convocado para substituí-lo.

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Do outro lado, a Croácia também iniciou a Liga das Nações com três pontos. A equipe venceu a República Tcheca por 2 a 1 fora de casa, com gols de Luka Modric e Marco Pasalic. O resultado deixou os croatas com a mesma pontuação e o mesmo saldo de gols da Espanha, que aparece à frente pelo número de gols marcados.

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Onde assistir à partida entre Espanha e Croácia?

Espanha e Croácia se enfrentam pela Liga das Nações nesta terça-feira, 29, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

Prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

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Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Joško Gvardiol e Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Luka Sucic, Petar Sucic e Mario Pasalic; Ante Budimir. Técnico: Slaven Bilic.