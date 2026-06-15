Espanha x Cabo Verde na Copa: onde assistir, horário e escalações

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A Espanha, favorita e invicta há 30 jogos, estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a estreante Cabo Verde, que faz história ao participar pela primeira vez. A partida do Grupo H acontece nesta segunda, às 13h, em Atlanta, prometendo emoção e um grande desafio para os africanos.

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A Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda, 15, às 13h (horário de Brasília), contra Cabo Verde, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo H, que conta ainda com Arábia Saudita e Uruguai.

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Atual campeã da Eurocopa, a Espanha entra no Mundial como uma das favoritas ao título. Os espanhóis defendem uma sequência de 30 jogos de invencibilidade na busca pelo bicampeonato. Essa será a 17ª participação da seleção espanhola no torneio. Lamine Yamal e Nico Williams estão recuperados dos problemas musculares e devem ficar como opções no banco na partida.

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Do outro lado, Cabo Verde vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez na sua história. A classificação veio após a vitória contra Eswatini por 3 a 0 na última rodada das Eliminatórias Africanas, em Praia. Apesar da dura missão de encarar um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, a seleção africana chega em alta após a classificação história e as vitórias contra a Sérvia e Bermuda, ambas por 3 a 0, nos últimos amistosos preparatórios para a Copa.

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Como assistir ao jogo entre Espanha e Cabo Verde hoje?

Espanha e Cabo Verde vão se enfrentar nesta segunda, 15, às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Eric García e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Oyarzábal, Dani Olmo (Baena) e Ferran Torres. Técnico: Luis de La Fuente.

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Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Diney, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kelvin Pires, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral e Ryan Mendes; Nuno da Costa (Livramento). Técnico: Bubista.

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Odds para Espanha x Cabo Verde:

Resultado final

Betano: Espanha (1.09) – Empate (9.50) – Cabo Verde (35.00)

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Bet365: Espanha (1.062) – Empate (15.00) – Cabo Verde (23.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia);

Adham Makhadmeh (Jordânia); Assistentes: Mohammad Al-Kalaf (Jordânia) e Ahmad Al-Roalle (Jordânia);

Mohammad Al-Kalaf (Jordânia) e Ahmad Al-Roalle (Jordânia); Quarto árbitro: Andres Rojas (Colômbia);

Andres Rojas (Colômbia); VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos);

Joe Dickerson (Estados Unidos); AVAR: Khamis Al Marri (Catar).