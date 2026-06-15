Espanha x Cabo Verde na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 5, é válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
A Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda, 15, às 13h (horário de Brasília), contra Cabo Verde, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo H, que conta ainda com Arábia Saudita e Uruguai.
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Atual campeã da Eurocopa, a Espanha entra no Mundial como uma das favoritas ao título. Os espanhóis defendem uma sequência de 30 jogos de invencibilidade na busca pelo bicampeonato. Essa será a 17ª participação da seleção espanhola no torneio. Lamine Yamal e Nico Williams estão recuperados dos problemas musculares e devem ficar como opções no banco na partida.
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Do outro lado, Cabo Verde vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez na sua história. A classificação veio após a vitória contra Eswatini por 3 a 0 na última rodada das Eliminatórias Africanas, em Praia. Apesar da dura missão de encarar um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, a seleção africana chega em alta após a classificação história e as vitórias contra a Sérvia e Bermuda, ambas por 3 a 0, nos últimos amistosos preparatórios para a Copa.
Como assistir ao jogo entre Espanha e Cabo Verde hoje?
Espanha e Cabo Verde vão se enfrentar nesta segunda, 15, às 13h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Espanha: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Eric García e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Oyarzábal, Dani Olmo (Baena) e Ferran Torres. Técnico: Luis de La Fuente.
Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Diney, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kelvin Pires, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral e Ryan Mendes; Nuno da Costa (Livramento). Técnico: Bubista.
Odds para Espanha x Cabo Verde:
Resultado final
Betano: Espanha (1.09) – Empate (9.50) – Cabo Verde (35.00)
Bet365: Espanha (1.062) – Empate (15.00) – Cabo Verde (23.00)