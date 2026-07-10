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Esporte

Espanha x Bélgica na Copa: onde assistir, horário e escalações

A seleção que se classificar vai enfrentar a França na semifinal. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 09h12 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h58
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images)
Estádio de Los Angeles vai ser o palco da partida entre Espanha e Bélgica nesta sexta, 10 (Europa Press Sports/Europa Press/Getty Images)
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Espanha x Bélgica na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h (de Brasília), em busca da segunda vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. A seleção que se classificar vai enfrentar a França na semifinal. 

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A atual campeã da Eurocopa chegou para a Copa do Mundo como uma das favoritas ao título e vem confirmando em campo. A equipe de Luis de la Fuente não sofreu nenhum gol na competição e está invicta no torneio, com quatro vitórias e um empate. Nas oitavas, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0, com um gol marcado por Mikel Merino já nos acréscimos do segundo tempo. Antes, os espanhóis já haviam eliminado a Áustria na segunda fase.

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Do outro lado, a Bélgica começou a trajetória na Copa com dois empates consecutivos e chegou a correr o risco de eliminação ainda na fase de grupos, mas conseguiu se recuperar na terceira rodada e terminou na liderança do Grupo G. Depois de eliminar Senegal com uma vitória épica de virada na segunda fase, por 3 a 2, os belgas golearam os Estados Unidos por 4 a 1 nas oitavas.

Como assistir ao jogo entre Espanha e Bélgica hoje?

Espanha e Bélgica vão se enfrentar nesta sexta, 10, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv ( no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

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Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Hans Vanaken e Tielemans; Doku, De Bruyne e Trossard; De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.

Arbitragem

  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);
  • Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);
  • Quarto árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil);
  • Assistente reserva: Rafael Alves (Brasil).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Bélgica
Seleção de Futebol da Espanha
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