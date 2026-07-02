Espanha x Áustria na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 2, é válida pela segunda fase do torneio. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira, 2 de julho, às 16h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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A seleção espanhola é a atual campeã da Eurocopa e entrou na Copa do Mundo como uma das favoritas, mas não apresentou um futebol à altura até então. A Espanha estreou no torneio com um empate sem gols contra Cabo Verde. Na rodada seguinte, fez a sua melhor apresentação na Copa, quando goleou a Arábia Saudita por 4 a 0. Na última partida, a equipe de Luis de la Fuente ganhou do Uruguai por 1 a 0 em um jogo protocolar, contando com uma falha do goleiro Muslera. Com os resultados, a Espanha terminou na liderança do Grupo H.
A Áustria avançou na segunda colocação do Grupo J depois de vencer a Jordânia por 3 a 1, perder para a Argentina por 2 a 0 e arrancar um dramático empate por 3 a 3 com a Argélia. O time de Ralf Rangnick aposta em pressão intensa, transições rápidas e na experiência de David Alaba, Marcel Sabitzer e Marko Arnautović.
Como assistir ao jogo entre Espanha e Áustria hoje?
Espanha e Áustria vão se enfrentar nesta quinta, 2 de julho, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Espanha: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Áustria: Schlager; Posch, Danso, Alaba e Wöber; Seiwald e Xaver Schlager; Laimer, Schmid e Sabitzer; Arnautović. Técnico: Ralf Rangnick.
Odds para Espanha x Áustria:
Resultado final
Betano: Espanha (1.33) – Empate (5.00) – Áustria (10.00)
Bet365: Espanha (1.30) – Empate (5.25) – Áustria (11.00)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR