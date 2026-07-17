Espanha x Argentina: qual a liga nacional com mais jogadores na final da Copa do Mundo?

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A grande final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha se aproxima, com 52 craques disputando o título. Descubra como a La Liga domina a representação de atletas, com quase metade dos finalistas vindos do Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid e Barcelona lideram entre os clubes, e o Brasileirão marca presença com um único atleta.

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Jogadores de Argentina e Espanha se preparam para a disputa final da Copa do Mundo no domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. São 52 jogadores, 26 de cada seleção, que estão na disputa do título. De todos os atletas, quase metade deles jogaram na última temporada na La Liga, o campeonato nacional com mais representantes nesta final.

O Campeonato Espanhol é líder absoluto de representantes na decisão do Mundial. São 24 jogadores que atuaram em equipes da La Liga na última temporada. O principal clube nesta lista é o Atlético de Madrid, com nove jogadores na final, sendo seis argentinos e três espanhóis. O Barcelona aparece em segundo lugar, com oito jogadores, todos do lado europeu.

Na segunda colocação entre as ligas está a Premier League com 13 jogadores na decisão. Liderado pelo Arsenal, com três representantes na seleção espanhola.

O Brasileirão segue com apenas um representante na Copa do Mundo: o argentino Flaco López, atleta do Palmeiras. O Campeonato Brasileiro bateu um recorde nesta edição do Mundial com 32 atletas que jogam no país entre os convocados para as seleções.

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Confira a lista de jogadores por liga nacional:

La Liga (Espanha) – 24 jogadores

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Espanha : Unai Simón (Athletic Bilbao), Joan García (Barcelona), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona);

Argentina : Juan Musso (Atlético de Madrid), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lo Celso (Betis), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nico González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Premier League (Inglaterra) – 13 jogadores

Espanha : David Raya (Arsenal), Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Martín Zubimendi (Arsenal), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Arsenal) e Yeremy Pino (Crystal Palace);

Argentina : Emiliano Martínez (Aston Villa), Cuti Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Senesi (Bournemouth), Enzo Fernández (Chelsea) e Mac Allister (Liverpool).

Ligue 1 (França) – 5 jogadores

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Espanha : Fabián Ruiz (PSG);

Argentina : Gerónimo Rulli (Olympique Marselha), Nicolás Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marselha) e Valentín Barco (Strasbourg).

Serie A (Itália) – 2 jogadores

Argentina : Nico Paz (Como) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).

Bundesliga (Alemanha) – 2 jogadores

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Espanha : Grimaldo (Bayer Leverkusen);

Argentina : Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

MLS (Estados Unidos) – 2 jogadores

Argentina : De Paul (Inter Miami) e Lionel Messi (Inter Miami).

Liga Profesional Argentina (Argentina) – 2 jogadores

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Argentina : Gonzalo Montiel (River Plate) e Paredes (Boca Juniors).

Primeira Liga (Portugal) – 1 jogador

Argentina : Otamendi (Benfica).

Brasileirão Série A (Brasil) – 1 jogador

Argentina : Flaco Lopez (Palmeiras).

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