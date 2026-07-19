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Esporte

Espanha x Argentina na final da Copa: onde assistir, horário e escalações

Seleções disputam o título mundial no estádio de Nova York e Nova Jersey. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 06h30 | Atualizado em 19 jul 2026, 14h32
A taça da Copa do Mundo FIFA e uma bola de futebol branca e preta sobre o gramado verde de um estádio vazio, com arquibancadas ao fundo
Bola da final e a taça da Copa do Mundo de 2026 (adidas/Divulgação)
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Espanha e Argentina disputam a grande final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A Espanha chega à decisão depois de vencer a França por 2 a 0 na semifinal. Campeã mundial em 2010, a equipe comandada por Luis de la Fuente busca o segundo título apostando no controle da posse de bola, na pressão após a perda e na combinação entre Rodri, Dani Olmo e Lamine Yamal. A defesa espanhola também aparece como um dos pilares da campanha: Aymeric Laporte ganhou protagonismo em um sistema que sofreu apenas um gol até a final.

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Já a Argentina busca o bicampeonato consecutivo, feito que só Brasil e Itália conseguiram na história. A seleção de Lionel Scaloni avançou após uma virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra, construída com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez nos minutos finais da semifinal. O time busca o quarto título mundial e novamente tem em Lionel Messi a principal esperança de gols.

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O duelo vai marcar um embate entre gerações. De um lado está Messi, aos 39 anos, diante da oportunidade de conquistar duas Copas consecutivas, do outro, Lamine Yamal representa a renovação espanhola. 

As duas seleções já se enfrentaram 14 vezes, com absoluto equilíbrio: foram seis vitórias espanholas, seis argentinas e dois empates. O encontro mais recente ocorreu em março de 2018, quando a Espanha goleou por 6 a 1, em amistoso disputado em Madri.

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Cerimônia de encerramento e halftime show

A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 está marcada para as 14h30 (horário de Brasília), 90 minutos antes do início da final, e terá Post Malone como atração principal. A programação também reúne nomes como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, além de uma participação especial do ator Tom Cruise. Jennifer Hudson será responsável por uma apresentação especial do hino nacional dos Estados Unidos antes da partida.

A principal novidade, porém, ocorrerá durante o intervalo. Pela primeira vez na história, uma final de Copa do Mundo contará com um halftime show, formato consagrado nos grandes eventos esportivos americanos. Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber dividirão o palco no estádio de Nova York e Nova Jersey, em uma apresentação concebida sob a curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

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Como assistir ao jogo entre Espanha e Argentina hoje?

Espanha e Argentina vão se enfrentar neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela final da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández e Giuliano Simeone; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Arbitragem

  • Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia);
  • Assistentes: Tomaž Klančnik (Eslovênia) e Andraž Kovačič (Eslovênia);
  • Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia).
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