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Esporte

Espanha x Argentina: confira as escalações da final da Copa do Mundo

Seleções se enfrentam neste domingo, 19, no estádio de Nova York e Nova Jersey

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 14h44 | Atualizado em 19 jul 2026, 16h20
Oito jogadores de futebol, alguns sorrindo, posam em um fundo cinza. Quatro vestem uniformes vermelhos e azuis da Espanha, e quatro usam uniformes listrados de azul e branco da Argentina. Um jogador espanhol segura uma bola de futebol. Todos usam chuteiras coloridas
Espanha x Argentina - final da Copa do Mundo 2026 (FIFA/FIFA/Getty Images)
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Espanha x Argentina: confira as escalações da final da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) na final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey coloca frente a frente a atual campeã da Europa e da América para decidir o título Mundial. Acompanhe aqui

A Espanha chega para a decisão com a melhor defesa do torneio. A La Roja levou apenas um gol durante a sua campanha. Na fase de grupos, estreou com um surpreendente empate sem gols com Cabo Verde, mas se recuperou com vitórias sobre a Arábia Saudita e o Uruguai para se classificar em primeiro lugar.

Na inédita fase de 16 avos de final, venceu a Áustria. Contra Portugal e Bélgica, nas oitavas e quartas de final, respectivamente, se classificou com gols de Mikel Merino no final do jogo. Na semifinal parou a França, com um domínio completo da partida. Com seu único título conquistado em 2010, a seleção faz a melhor campanha desde então.

Do lado da Argentina, a fase de grupos foi com 100% de aproveitamento: vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Apesar do “caminho fácil” no mata-mata, venceu jogos dramáticos. Na fase de 16 avos de final, precisou de prorrogação para bater a surpresa Cabo Verde. O sofrimento não tinha acabado: contra o Egito, saiu atrás por 2 a 0 no placar, com pênalti perdido de Messi. Mas o camisa 10 liderou a virada da Albiceleste para se classificar para as quartas de final. 

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E ainda vieram mais reviravoltas no caminho dos hermanos. Mais uma vez, precisaram de prorrogação para bater a Suíça. Na semifinal, saiu atrás contra a Inglaterra e precisou buscar a virada por 2 a 1. Depois desse árduo caminho, a atual campeã busca o bicampeonato consecutivo e o tetracampeonato na final. 

Ambos treinadores de Espanha e Argentina têm todos os seus 26 jogadores disponíveis para a final. 

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Confira as escalações:

Espanha: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

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Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Nico González, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Argentina
Seleção de Futebol da Espanha
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