Espanha vence Itália no sufoco e decide Liga das Nações

Em jogo definido nos minutos finais, a Espanha venceu a Itália, por 2 a 1, e fará novamente a final da Liga das Nações. Se na última edição (2020/21), os espanhóis enfrentaram e perderam para a França, agora terão nova chance de lavantar a taça, diante da Croácia, que bateu a Holanda por 4 a 2, na prorrogação.

Derrotados na semifinal, os italianos repetirão a disputa pelo terceiro lugar (quando venceram a Bélgica). A decisão pela taça e a disputa do terceiro posto serão no próximo domingo (18), na Holanda. Os donos da casa e a Itália se enfrentarão às 10h (horário de Brasília), no estádio Grolsch Veste, em Enschede. A decisão será às 15h45 (horário de Brasília), em Roterdã, no estádio De Kuip, casa do Feyenoord.

O duelo entre espanhóis e italianos começou movimentado e com um gol logo aos três minutos, devido a um erro na saída de bola. O goleiro Donnarumma jogou na fogueira para o veterano zagueiro Bonucci, que completou o vacilo tentando driblar Yeremi. O meia aproveitou para abrir o placar para a Espanha. O gol não abateu o adversário e o time comandado por Roberto Mancini foi ao ataque. E a pressão surtiu efeito rápido. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, centroavante Immobile marcou de pênalti o gol de empate. Frattesi ainda marcou o da vidada, aos 21, mas o VAR viu impedimento do jogador.

O segundo tempo teve domínio espanhol desde o começo, com o maestro Rodri, herói do Manchester City no título da Champions League, articulando as jogadas no meio-campo. Novamente aos três minutos, a Fúria quase desempatou, mas parou em grande defesa de Donnarumma. Quatro minutos depois, Rodri, o craque do jogo, quase marcou em lindo voleio, que passou raspando. A Itália, pelo contrário, ignorava a parte central do gramado e buscava lançamentos longos para surpreender o rival. Assim, Frattesi apareceu na frente do goleiro Unai Simon, que fez boa defesa.

E quando o duelo se encaminhava para a prorrogação, o experiente centroavante Joselu, que havia entrado na segunda etapa, aproveitou bate-rebate na área para definir o jogo, aos 43 minutos. Espanha na final.