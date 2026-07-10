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Esporte

Espanha se classifica para a semifinal, mas recorde da seleção chega ao fim

A marca inédita é sustentada desde as oitavas de final da Copa do Mundo 2022

Por Gabriel Bussolotti Silveira 10 jul 2026, 18h49
Cabeçada que gerou o gol da Bélgica nas quartas de final na Copa do Mundo de 2026
Cabeçada que gerou o gol da Bélgica nas quartas de final na Copa do Mundo de 2026 (Florencia Tan Jun/Getty Images)
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Espanha se classifica para a semifinal, mas recorde da seleção chega ao fim Priorizar nos meus resultados Google

Após a vitória sobre a Bélgica nesta sexta-feira, 10, a Espanha se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida acabou 2 a 1 para a seleção do craque Lamine Yamal, porém um recorde que a equipe sustentava desde as oitavas de final da competição no Catar chegou ao fim.

A marca alcançada pela Espanha foi a de mais tempo sem tomar gols no maior torneio de seleções do Mundo. A sequência que possibilitou esse feito começou no jogo contra o Marrocos, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, que terminou em um placar de 0 a 0. Apesar de ter sido eliminada para o país africano nos pênaltis, a Espanha, a partir desse momento, ficou seis jogos sem tomar gols.

Além do confronto com o Marrocos, a defesa não foi vazada em outras cinco partidas da Copa deste ano. O país europeu jogou contra Cabo Verde (0x0), Arábia Saudita (0x4), Uruguai (0x1), Áustria (0x3) e Portugal (0x1). O recorde acabou, porém, nesta sexta-feira no jogo contra a Bélgica.

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Apesar da classificação, a Espanha tomou um gol do atacante De Ketelaere aos 39 minutos do primeiro tempo, dando fim a campanha histórica. Ainda assim, o goleiro titular da equipe Unai Simón ficou com o recorde, completando 648 minutos sem tomar gols.

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Confira a lista dos goleiros que passaram mais tempo com a meta invicta na história das Copas do Mundo:

Unai Simón (Espanha) – 648 minutos nas Copas de 2022 e 2026

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Walter Zenga (Itália) – 517 minutos na Copa de 1990

Peter Shilton (Inglaterra) – 502 minutos nas Copas de 1982 e 1986

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Sergio Romero (Argentina) – 486 minutos na Copa de 2014

Sepp Maier (Alemanha) – 475 minutos nas Copas de 1974 e 1978

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Gianluigi Buffon (Itália) – 460 minutos na Copa de 2006

Leão (Brasil) – 458 minutos na Copa de 1978

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Gordon Banks (Inglaterra) – 442 minutos na Copa de 1966

Oliver Kahn (Alemanha) – 427 minutos na Copa de 2002

Carlos (Brasil) – 401 minutos na Copa de 1986

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TAGS:
Bélgica
Espanha
Gols
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