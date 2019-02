Espanha leva sufoco da China, mas vence no último teste antes da Eurocopa

Redação Central, 3 jun (EFE).- A Espanha venceu a China por um magro 1 a 0, na sua última partida amistosa antes da disputa da Eurocopa, no estádio de La Cartuja, em Sevilla.

O gol da seleção de Vicente del Bosque saiu apenas aos 39 minutos da segunda etapa, marcado por David Silva, após muita insistência e até um inesperado sufoco por parte dos chineses, que não tem mais chances de se classificar para a Copa do Mundo de 2014.

A estreia dos espanhois na Eurocopa acontece no próximo domingo, contra a Itália. A equipe está no grupo C do torneio continental, que ainda tem Irlanda e Croácia.

A Espanha entrou em campo com um time misto, ainda sem os jogadores de Barcelona e Athletic Bilbao, que se apresentaram depois do restante do elenco devido a disputa da final da Copa do Rei. Do outro lado, o principal destaque da China era o técnico José Antonio Camacho, justamente o treinador que comandou a seleção espanhola nos três amistosos anteriores disputados no estádio La Cartuja.

O duelo que pintava como um último teste tranquilo para a ‘Fúria’ antes do início da Eurocopa, acabou se tornando em um teste duríssimo. Logo aos oito minutos, o atacante e capitão chinês Zhi, recebeu lançamento, driblou Casillas, mas demorou a chutar e acabou tendo que bater sem ângulo e para fora.

No melhor estilo Barcelona, os espanhois dominavam a posse de bola, mas sofriam com a forte marcação asiática e criavam poucas chances. O mesmo não acontecia do outro lado, quando os chineses levavam perigo constante do gol de Casillas. Aos 30 minutos, novamente Zhi apareceu livre para finalizar, mas o goleiro do Real Madrid fez grande defesa com os pés.

Na segunda etapa, as duas equipes apresentaram muitas substituições e com isso, o padrão de jogo de ambos foi prejudicado. A Espanha, por exemplo, seguia dominando o jogo, mas não conseguiu marcar, também devido a boa atuação do goleiro Cheng, que fez pelo menos duas ótimas defesas. Já o time chinês não conseguia sair em bons contra-ataques.

No fim da partida, aos 39 minutos do segundo tempo, a insistência espanhola acabou premiada após uma cochilada chinesa. Iniesta recuperou bola na esquerda e arrancou em direção a área para encontrar David Silva livre para marcar e garantir a vitória da ‘Fúria’. EFE