Esgrima: Nathalie Moellhausen é eliminada na estreia em Tóquio

O sonho de medalha da brasileira Nathalie Moellhausen na esgrima de espada terminou cedo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na noite desta sexta-feira, 23, ela foi derrotada pela italiana Rossela Fiamingo, medalhista de prata na Rio-2016, na prorrogação, após um empate em 9 a 9 no tempo normal.

Nascida na Itália, neta de brasileira, Nathalie se naturalizou com o objetivo de conquistar uma medalha pelo Brasil. Ela, inclusive, chegou a ser companheira de Fiamingo na seleção italiana nos Jogos de Londres-2012. Quarta colocada do ranking mundial, Nathalie manteve o retrospecto ruim diante da adversária: agora são 5 derrotas em seis encontros.

A disputa foi bastante tensa e equilibrada e a italiana chegou à vitória com um toque no tempo extra de um minuto. Nas oitavas de final, Fiamingo enfrentará a vencedora do duelo entre a polonesa Aleksandra Jarecka e a russa Violetta Kolobova.