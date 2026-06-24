Brasil x Escócia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Seleção entra em campo pela última rodada da fase de grupos hoje; um empate garante a classificação. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
A seleção brasileira entra em campo hoje, 24, contra a Escócia, para disputar a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 19h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.
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Depois de empatar em 1 a 1 com o Marrocos na estreia e vencer o Haiti por 3 a 0 na rodada seguinte, o Brasil lidera o Grupo C com 4 pontos e 3 gols de saldo. O Marrocos vem na sequência, também com 4 pontos, mas com 1 gol de saldo. A Escócia ocupa a terceira colocação da chave, com 3 pontos e saldo zerado, enquanto o Haiti amarga a lanterna e já está eliminado.
Brasil e Marrocos brigam pela liderança da chave, que pode ser decidida no saldo de gols caso as duas seleções vençam. Um empate garante a classificação brasileira. Se por um lado a seleção não poderá contar com Raphinha, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, a grande novidade da Canarinho para o confronto é a volta de Neymar, recuperado de um problema na panturrilha.
Do outro lado, a Escócia começou a campanha no Mundial com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, mas perdeu pelo mesmo placar para o Marrocos na rodada seguinte. Os escoceses precisam vencer para garantir uma vaga entre os dois primeiros do grupo. Existe a chance de a Escócia avançar como um dos melhores terceiros colocados mesmo em caso de empate ou derrota, mas a equipe dependeria de outros resultados.
O Brasil nunca perdeu para a Escócia. As duas seleções já se enfrentaram 10 vezes, com 8 vitórias do Brasil e 2 empates.
Como assistir ao jogo entre Escócia e Brasil hoje?
Escócia e Brasil vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Escócia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley e Robertson; McTominay, Ferguson e Christie; McGinn, Adams e Doak. Técnico: Steve Clarke.
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.
Odds para Escócia x Brasil:
Resultado final
Betano: Escócia (8.75) – Empate (4.85) – Brasil (1.37)
Bet365: Escócia (9.00) – Empate (5.75) – Brasil (1.30)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR