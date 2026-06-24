Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Brasil x Escócia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Seleção entra em campo pela última rodada da fase de grupos hoje; um empate garante a classificação. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 08h59 | Atualizado em 24 jun 2026, 17h56
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 21: General view inside Miami Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Cabo Verde on June 21, 2026 in Miami, United States. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
Estádio de Miami, nos Estados Unidos (Lars Baron/Getty Images)
Continua após publicidade
Brasil x Escócia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira entra em campo hoje, 24, contra a Escócia, para disputar a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 19h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

+ Jogos de hoje, quarta, 24 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários da Copa

Depois de empatar em 1 a 1 com o Marrocos na estreia e vencer o Haiti por 3 a 0 na rodada seguinte, o Brasil lidera o Grupo C com 4 pontos e 3 gols de saldo. O Marrocos vem na sequência, também com 4 pontos, mas com 1 gol de saldo. A Escócia ocupa a terceira colocação da chave, com 3 pontos e saldo zerado, enquanto o Haiti amarga a lanterna e já está eliminado.

Siga

Brasil e Marrocos brigam pela liderança da chave, que pode ser decidida no saldo de gols caso as duas seleções vençam. Um empate garante a classificação brasileira. Se por um lado a seleção não poderá contar com Raphinha, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, a grande novidade da Canarinho para o confronto é a volta de Neymar, recuperado de um problema na panturrilha.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Continua após a publicidade

Do outro lado, a Escócia começou a campanha no Mundial com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, mas perdeu pelo mesmo placar para o Marrocos na rodada seguinte. Os escoceses precisam vencer para garantir uma vaga entre os dois primeiros do grupo. Existe a chance de a Escócia avançar como um dos melhores terceiros colocados mesmo em caso de empate ou derrota, mas a equipe dependeria de outros resultados.

O Brasil nunca perdeu para a Escócia. As duas seleções já se enfrentaram 10 vezes, com 8 vitórias do Brasil e 2 empates.

Como assistir ao jogo entre Escócia e Brasil hoje?

Escócia e Brasil vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Escócia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley e Robertson; McTominay, Ferguson e Christie; McGinn, Adams e Doak. Técnico: Steve Clarke.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Odds para Escócia x Brasil:

Resultado final

Continua após a publicidade

Betano: Escócia (8.75) – Empate (4.85) – Brasil (1.37)

Bet365: Escócia (9.00) – Empate (5.75) – Brasil (1.30)

Arbitragem:

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
  • Árbitro: César Ramos (México);
  • Assistentes: Alberto Morín (México) e Marco Bisguerra (México);
  • Quarto árbitro: Espen Eskås (Noruega).
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).