Escocesa é contratada como nova piloto de desenvolvimento da Williams

Redação Central, 11 abr (EFE).- A escocesa Susie Wolff, piloto do Campeonato Alemão de Turismo (DTM) desde 2006, foi contratada pela Williams, para ser a nova piloto de desenvolvimento da equipe inglesa.

Susie, de 29 anos, vai seguir atuando na DTM, enquanto viaja com a Williams para diversos GPs da temporada. Seu novo chefe, Frank Williams, não poupou elogios a contratada: ‘Susie é talentosa, bem sucedida e altamente profissional, que compete em uma das mais fortes competições do mundo’, afirma em comunicado publicado no site da piloto.

O texto ainda descarta qualquer ligação do marido de Susie, Toto Wolff, em sua contratação. Toto é um dos atuais investidores da equipe. Segundo o chefão da Williams, a contratação ‘foi cuidadosamente considerada e aprovada pelo Conselho, com Toto afastado do processo’.

Antes da DTM, a piloto escocesa também pessoa pela Fórmula Renault Britânica e pela Fórmula 3 inglesa. EFE