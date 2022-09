Escândalo no xadrez: campeão mundial reforça acusação de trapaça

O universo do xadrez segue fervendo graças a uma acusação de trapaça, agora formalizada, feita pela maior estrela do esporte, o norueguês Magnus Carlsen. O campeão mundial divulgou um comunicado na última segunda-feira, 26, no qual explicitou suas suspeitas contra o americano Hans Niemann. Em meio a rumores sobre qual teria sido a farsa perpetrada pelo jovem desafiante, Carlsen, no entanto, não trouxe nenhuma nova evidência de irregularidade.

A celeuma teve início em 4 de setembro , durante o torneio Sinquefield Cup, em St. Louis, nos EUA. Carlsen, de 31 anos, mantinha a invencibilidade de 53 jogos, algo raro em um esporte cada vez mais competitivo, mas acabaria surpreendido por Niemann, de apenas 19 anos, que ocupava a modesta 49ª posição no ranking mundial. Furioso, Carlsen decidiu abandonar a competição e foi às redes sociais insinuar que seu rival havia trapaceado. Na ocasião, postou um vídeo do técnico de futebol José Mourinho dizendo que “não vou falar nada. Se eu falar, estarei em apuros”.

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022

Rapidamente, espalharam-se versões que explicariam o resultado. Fã de xadrez, o bilionário Elon Musk ajudou a difundir uma teoria ruidosa: a de que Niemann teria usado um plugue anal, cujas vibrações imperceptíveis para a plateia representariam um código sobre qual jogada deveria executar. Niemann defendeu-se e sugeriu disputar uma nova partida nu, submetendo-se inclusive a exames corporais. Não fosse piada, seria o ápice tecnológico de um expediente antigo: o de buscar conselhos externos, seja de um ser humano, seja de uma traquitana eletrônica, em busca do xeque-mate.

A organização do torneio negou qualquer tipo de trapaça, mas a polêmica estava armada. O fato de Niemann ter admitido que burlou as normas em um campeonato on-line quando era criança, utilizando o auxílio de um programa de computador, e de ter sido suspenso da plataforma Chess.com, sem maiores explicações, reforçou a tese de Carlsen. Nesta segunda, a estrela escandinava reafirmou sua posição de que sua derrota foi ilegítima.

“Quando Niemann foi convidado de última hora para a Sinquefield Cup de 2022, considerei fortemente desistir antes do evento. Eu finalmente escolhi jogar”, escreveu. “Acredito que Niemann trapaceou mais – e mais recentemente – do que admitiu publicamente. Seu progresso no tabuleiro tem sido incomum, e ao longo do nosso jogo tive a impressão de que ele não estava tenso ou mesmo totalmente concentrado no jogo em posições críticas, enquanto me superava de uma maneira que acho que apenas um punhado de jogadores pode fazer. Este jogo contribuiu para mudar minha perspectiva.”

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

“Neste momento, estou limitado no que posso dizer sem permissão explícita de Niemann”, prosseguiu, misterioso. “Até agora só consegui falar com minhas ações, e essas ações declararam claramente que não estou disposto a jogar xadrez com Niemann. Espero que a verdade sobre este assunto venha à tona, seja ela qual for.”

Carlsen disse ainda que “trapacear no xadrez é um grande problema e uma ameaça existencial para o jogo” e que “os organizadores de xadrez e todos aqueles que se preocupam com a santidade do jogo que amamos deveriam considerar seriamente aumentar as medidas de segurança e métodos de detecção de trapaças para o xadrez acima do tabuleiro.”

A Federação Internacional de Xadrez (Fide) repreendeu Carlsen por abandonar o torneio, mas acrescentou que compartilhava das “profundas preocupações do número 1 do mundo sobre os danos que a trapaça traz ao xadrez”. Niemann, por sua vez, segue negando qualquer tipo de irregularidade e atraindo para si uma atenção sem precedentes. A confusão está posta no tabuleiro e não parece perto de um xeque-mate.

