Escalados, Márcio e Elias elaboram parceria para bater faltas no Dragão

O goleiro Márcio e o meia Elias farão suas estreias no Campeonato Goiano desta temporada nesse domingo, contra o Goianésia, fora de casa. A dupla já ensaia até uma parceria para as cobranças de falta do Atlético-GO, já que ambos têm qualidade no fundamento.

Os dois costumam treinar batidas de diversas posições e devem ficar juntos ao lado da bola até para confundir o adversário. A dupla nega, porém, que tenha elaborado um rodízio. ‘Quem estiver melhor e mais confiante nas partidas, vai bater’, explica Elias.

‘O importante é que o Atlético marque gols, independente de quem execute as cobranças’, emenda Márcio, que retorna após sofrer uma lesão no ombro em um acidente de carro. ‘Além de mim e do Márcio, temos o Bida, que também é excelente cobrador’, lembra Elias, que foi regularizado no meio de semana e entrará no lugar de Fernando Bob.Além de Márcio e Elias, mais dois jogadores serão inseridos no time pelo técnico Hélio dos Anjos: Paulo Henrique substitui Gabriel na zaga e Juninho volta ao ataque ao lado de Marcão, enquanto o atacante Felipe segue no departamento médico.

Outra novidade pode ser o também atacante William, ex-Avaí, outro que está regularizado e já em condições físicas de jogar. O reforço, porém, ficará no banco de reservas.

O Dragão entrará em campo escalado com a seguinte formação: Márcio; Rafael Cruz, Paulo Henrique, Gilson e Ernandes; Pituca, Marino, Bida e Elias; Juninho e Marcão.