Equipe Haas de F1 rompe contratos com piloto e patrocinador russos

A equipe americana Haas de Fórmula 1 anunciou neste sábado, 5, que rescindiu contrato com o piloto russo Nikita Mazepin e com a patrocinadora russa Uralkali em razão dos ataques da Rússia à Ucrânia.

“A Haas F1 Team optou por encerrar, com efeito imediato, a parceria com a Uralkali e o contrato do piloto de Nikita Mazepin. Assim como o restante da comunidade da Fórmula 1, a equipe está chocada e triste com a invasão da Ucrânia e deseja um fim rápido e pacífico para o conflito”, divulgou.

Ainda não foi informado quem substituirá Mazepin na equipe. A temporada 2022 da Fórmula 1 está prevista para começar em 20 de março, no Bahrein. Na última quinta, 3, a Fórmula 1 já havia rescindido o contrato com o promotor do Grande Prêmio da Rússia, o que significa que o país não sediará corridas no futuro, de acordo com um comunicado oficial da F1.