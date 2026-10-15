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Esporte

Equipe de Fórmula 1 anuncia piloto brasileiro Rafael Câmara para próxima temporada

Pernambucano competirá pela Haas e se junta a Gabriel Bortoleto no grid que terá dois brasileiros pela primeira vez em dez anos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 11h21 | Atualizado em 15 out 2026, 11h27
Jovem piloto de corrida, com boné preto e amarelo 3RD e jaqueta preta com detalhes amarelos e logotipos de patrocinadores, sorri amplamente olhando para a direita. Ao fundo, outro piloto desfocado também sorri
Rafael Câmara (Dom Gibbons - Formula 1/Getty Images)
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Equipe de Fórmula 1 anuncia piloto brasileiro Rafael Câmara para próxima temporada Priorize VEJA no Google

O piloto brasileiro Rafael Câmara será piloto da Haas na Fórmula 1 a partir da próxima temporada. A equipe fez o anúncio nesta quinta, 15, que garante pela primeira vez em dez anos dois brasileiros no grid da categoria. 

Natural de Pernambuco, Câmara é atual piloto na Fórmula 2 pela Invicta e integrante da academia de pilotos da Ferrari.

O piloto assume o assento deixado pelo francês Esteban Ocon, que anunciou sua saída da equipe ao final da temporada. Seu companheiro de equipe será o inglês Ollie Bearman, também da academia de pilotos da Ferrari.

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Com a ida de Câmara para a F1 a partir do ano que vem e com Gabriel Bortoleto, piloto da Audi confirmado para a próxima temporada, o Brasil volta a ter dois representantes no grid. A última vez que isso ocorreu foi em 2016, com Felipe Massa, da Williams, e Felipe Nasr, da Sauber.

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TAGS:
Automobilismo
F1
Fórmula 1
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