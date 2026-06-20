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Esporte

Equador x Curaçao na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 20, é válida pela 2ª rodada do Grupo E

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 11h30
KANSAS CITY, MISSOURI - MAY 11: A general view of Arrowhead Stadium ahead of the 2026 World Cup at Kansas City Stadium on May 11, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Jay Biggerstaff/Getty Images)
Estádio de Kansas City vai ser o palco da partida entre Argélia e Áustria neste sábado, 27 (Jay Biggerstaff/Getty Images)
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Equador x Curaçao na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Equador e Curaçao vão jogar neste sábado, 20, às 21h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos.

O Equador começou a caminhada na Copa com um gosto amargo. Apontada antes do torneio como uma possível surpresa, a equipe de Sebastián Beccacece perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia com um gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo. A seleção sul-americana chegou a acertar a trave duas vezes, mas pecou pela ineficiência.

Do outro lado, Curação foi goleado por 7 a 1 para a Alemanha em sua estreia em Copas. Apesar do resultado, a partida marcou um feito histórico: o primeiro gol do país no torneio. O gol foi marcado por Livano Comenencia.

Siga

Ainda sem pontuarem no grupo, a partida se torna fundamental para as duas seleções. A seleção equatoriana é a clara favorita, o que aumenta a pressão. Uma vitória recolocaria a equipe de Beccacece na disputa pela classificação, mas um empate ou uma derrota transformaria o último compromisso, contra a Alemanha, em uma missão quase impossível. Para Curaçao, o duelo é uma oportunidade de provar que a goleada da estreia não é o retrato definitivo da sua passagem pela Copa. O encontro será o primeiro da história entre as duas seleções.

Como assistir ao jogo entre Equador e Curaçao hoje?

Equador e Curaçao vão se enfrentar neste sábado, 20, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Equador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Caicedo e Vite; Yeboah, Plata e Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece.

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Curaçao: Room; Floranus, Obispo, Fonville e Bazoer; Comenencia, Juninho Bacuna e Leandro Bacuna; Hansen, Chong e Locadia. Técnico: Dick Advocaat.

Odds para Equador x Curaçao:

Resultado final

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Betano: Equador (1.14) – Empate (7.80) – Curaçao (22.00)

Bet365: Equador (1.09) – Empate (11.00) – Curaçao (21.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Ning Ma (China);
  • Assistentes: Fei Zhou (China) e Saoud Almaqaleh (Catar);
  • Quarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia).
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TAGS:
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