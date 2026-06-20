Equador x Curaçao na Copa: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Equador e Curaçao se enfrentam neste sábado pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026. Ambas as seleções buscam a primeira vitória após derrotas na estreia. O Equador, favorito, busca se reabilitar, enquanto Curaçao tenta mostrar força após goleada. A partida é decisiva para a classificação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Equador e Curaçao vão jogar neste sábado, 20, às 21h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos.

O Equador começou a caminhada na Copa com um gosto amargo. Apontada antes do torneio como uma possível surpresa, a equipe de Sebastián Beccacece perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia com um gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo. A seleção sul-americana chegou a acertar a trave duas vezes, mas pecou pela ineficiência.

Do outro lado, Curação foi goleado por 7 a 1 para a Alemanha em sua estreia em Copas. Apesar do resultado, a partida marcou um feito histórico: o primeiro gol do país no torneio. O gol foi marcado por Livano Comenencia.

Ainda sem pontuarem no grupo, a partida se torna fundamental para as duas seleções. A seleção equatoriana é a clara favorita, o que aumenta a pressão. Uma vitória recolocaria a equipe de Beccacece na disputa pela classificação, mas um empate ou uma derrota transformaria o último compromisso, contra a Alemanha, em uma missão quase impossível. Para Curaçao, o duelo é uma oportunidade de provar que a goleada da estreia não é o retrato definitivo da sua passagem pela Copa. O encontro será o primeiro da história entre as duas seleções.

Como assistir ao jogo entre Equador e Curaçao hoje?

Equador e Curaçao vão se enfrentar neste sábado, 20, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Equador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Caicedo e Vite; Yeboah, Plata e Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece.

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

Curaçao: Room; Floranus, Obispo, Fonville e Bazoer; Comenencia, Juninho Bacuna e Leandro Bacuna; Hansen, Chong e Locadia. Técnico: Dick Advocaat.

Odds para Equador x Curaçao:

Resultado final

Continua após a publicidade

Betano: Equador (1.14) – Empate (7.80) – Curaçao (22.00)

Bet365: Equador (1.09) – Empate (11.00) – Curaçao (21.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Ning Ma (China);

Ning Ma (China); Assistentes: Fei Zhou (China) e Saoud Almaqaleh (Catar);

Fei Zhou (China) e Saoud Almaqaleh (Catar); Quarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia). Continua após a publicidade