Equador x Curaçao na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 20, é válida pela 2ª rodada do Grupo E
Equador e Curaçao vão jogar neste sábado, 20, às 21h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos.
O Equador começou a caminhada na Copa com um gosto amargo. Apontada antes do torneio como uma possível surpresa, a equipe de Sebastián Beccacece perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia com um gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo. A seleção sul-americana chegou a acertar a trave duas vezes, mas pecou pela ineficiência.
Do outro lado, Curação foi goleado por 7 a 1 para a Alemanha em sua estreia em Copas. Apesar do resultado, a partida marcou um feito histórico: o primeiro gol do país no torneio. O gol foi marcado por Livano Comenencia.
Ainda sem pontuarem no grupo, a partida se torna fundamental para as duas seleções. A seleção equatoriana é a clara favorita, o que aumenta a pressão. Uma vitória recolocaria a equipe de Beccacece na disputa pela classificação, mas um empate ou uma derrota transformaria o último compromisso, contra a Alemanha, em uma missão quase impossível. Para Curaçao, o duelo é uma oportunidade de provar que a goleada da estreia não é o retrato definitivo da sua passagem pela Copa. O encontro será o primeiro da história entre as duas seleções.
Como assistir ao jogo entre Equador e Curaçao hoje?
Equador e Curaçao vão se enfrentar neste sábado, 20, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Equador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Caicedo e Vite; Yeboah, Plata e Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece.
Curaçao: Room; Floranus, Obispo, Fonville e Bazoer; Comenencia, Juninho Bacuna e Leandro Bacuna; Hansen, Chong e Locadia. Técnico: Dick Advocaat.
Odds para Equador x Curaçao:
Resultado final
Betano: Equador (1.14) – Empate (7.80) – Curaçao (22.00)
Bet365: Equador (1.09) – Empate (11.00) – Curaçao (21.00)