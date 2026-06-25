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Esporte

Equador x Alemanha na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 25, é válida pela última rodada do Grupo E. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 25 jun 2026, 15h03
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: General view inside the stadium before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Nova York e Nova Jersey vai ser o palco da final entre Espanha e Argentina (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Equador x Alemanha na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta, 25, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

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A seleção sul-americana precisa vencer para sonhar com a classificação. Em caso de empate ou derrota, os equatorianos estarão eliminados. O equipe de Sebastián Beccacece estreou na Copa com uma derrota contra a Costa do Marfim e empatou com Curaçao na rodada seguinte. Com 1 ponto, o Equador precisa vencer para chegar a 4 e torcer por uma vitória de Curaçao contra a Costa do Marfim, em jogo no mesmo horário. Existe ainda a possibilidade do Equador ficar entre os melhores terceiros colocados, a depender dos outros grupos.

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Do outro lado, a Alemanha venceu os dois jogos que disputou e já está classificada na liderança do Grupo E. O técnico Julian Nagelsmann indicou que vai poupar alguns jogadores titulares na partida. Antonio Rüdiger deve ganhar espaço na defesa após a lesão no tornozelo de Nico Schlotterbeck, cortado do restante da competição.

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Como assistir ao jogo entre Equador e Alemanha hoje?

Equador e Alemanha vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Equador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; John Yeboah, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite e Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Alemanha: Oliver Baumann; Waldemar Anton, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e David Raum; Leon Goretzka e Angelo Stiller; Jamie Leweling, Nadiem Amiri e Maximilian Beier; Deniz Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.

Odds para Equador x Alemanha:

Resultado final

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Betano: Equador (4.90) – Empate (4.35) – Alemanha (1.62)

Bet365: Equador (5.25) – Empate (4.75) – Alemanha (1.53)

Arbitragem:

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  • Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos);
  • Assistentes: Brooke Mayo (Estados Unidos) e Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Alemanha
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