Equador x Alemanha na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 25, é válida pela última rodada do Grupo E. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
Equador e Alemanha se enfrentam nesta quinta, 25, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.
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A seleção sul-americana precisa vencer para sonhar com a classificação. Em caso de empate ou derrota, os equatorianos estarão eliminados. O equipe de Sebastián Beccacece estreou na Copa com uma derrota contra a Costa do Marfim e empatou com Curaçao na rodada seguinte. Com 1 ponto, o Equador precisa vencer para chegar a 4 e torcer por uma vitória de Curaçao contra a Costa do Marfim, em jogo no mesmo horário. Existe ainda a possibilidade do Equador ficar entre os melhores terceiros colocados, a depender dos outros grupos.
Do outro lado, a Alemanha venceu os dois jogos que disputou e já está classificada na liderança do Grupo E. O técnico Julian Nagelsmann indicou que vai poupar alguns jogadores titulares na partida. Antonio Rüdiger deve ganhar espaço na defesa após a lesão no tornozelo de Nico Schlotterbeck, cortado do restante da competição.
Como assistir ao jogo entre Equador e Alemanha hoje?
Equador e Alemanha vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Equador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; John Yeboah, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite e Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.
Alemanha: Oliver Baumann; Waldemar Anton, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e David Raum; Leon Goretzka e Angelo Stiller; Jamie Leweling, Nadiem Amiri e Maximilian Beier; Deniz Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.
Odds para Equador x Alemanha:
Resultado final
Betano: Equador (4.90) – Empate (4.35) – Alemanha (1.62)
Bet365: Equador (5.25) – Empate (4.75) – Alemanha (1.53)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR