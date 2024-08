Enviada de VEJA em Paris conta detalhes sobre medalha de Japinha e bastidores de Rebeca

Os Jogos Olímpicos nunca foram apenas competições esportivas — servem como rascunho da história, espelho dos humores da sociedade e da política. A Olimpíada de Paris servirá — mais até do que outras que a antecederam recentemente — como palco e reflexo do mundo em ebulição.

Pensando nisso, VEJA deu início nesta semana ao VEJA Paris 2024, um programa especial diário, às 17h30, com um time de primeiríssima linha para analisar resultados esportivos, mas também histórias de fora das quadras, das pistas e das arenas.

De São Paulo, o editor Ricardo Ferraz apresenta, enquanto a editora-executiva Monica Weinberg e o redator-chefe Fábio Altman participam de Paris, de onde também comandam os blogs especiais Paris É uma Festa, para iluminar o que acontecerá fora das arenas, e 100 Loucos Anos, passeio centenário entre os Jogos de 1924 e os de agora.

No programa desta quarta-feira, 7, que teve participação do repórter Caio Saad, o time de VEJA comentou os bastidores do momento “pós-medalha” de Rebeca Andrade e a relação dela com a adversária americana Simone Biles.

“A Rebeca está bem consciente do patamar que ela está, está se divertindo com isso. Ela está na transição: ela conta que várias pessoas vem acompanhando, celebridades aparecem nas redes falando dela, como a Viola Davis, que ela admira muito”, conta Weinberg. “Ela tem a consciência de que está entrando no mundo dessas celebridades. Ela está entendendo que está com uma extrema visibilidade”.

O time de VEJA analisou ainda a medalha de Augusto Aakio no skate, o desempenho do Brasil no vôlei de praia, as chances de Isaquias Queiroz de se juntar a Rebeca como maior medalhista olímpico do Brasil, e mais.

Com olhar atento, o time de VEJA fala tudo que você precisa saber.

