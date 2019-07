Entre vaias e gritos de ‘mito’, Bolsonaro é atração em jogo do Palmeiras

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Allianz Parque neste sábado para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Bolsonaro chegou pouco antes das 16h – o jogo estava marcado para as 17 horas – e foi ao gramado acompanhado por dezenas de crianças e do presidente do Palmeiras, Maurício Galliote.

As arquibancadas estavam vazias, mas a maior parte dos torcedores vaiou o presidente, assim que ele acenou para o público. Também houve aplausos e gritos de “mito”. Bolsonaro ignorou os protestos, e, em seguida, subiu para o camarote do presidente do Palmeiras. Lá, foi recebido também pela presidente da Crefisa, Leila Pereira, por conselheiros e ex-presidentes do clube, como Serafim Del Grande.

O presidente também foi vaiado e aplaudido no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na final da Copa América, em 7 de julho. A grande maioria dos presentes, no entanto, reprovaram a sua presença na celebração.

(Com Estadão Conteúdo)