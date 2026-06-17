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Esporte

Entenda por que as bandeiras da Arábia Saudita e do Iraque não tocam o gramado

Nos jogos contra Uruguai e Noruega, bandeiras estendidas no campo foram erguidas por funcionários

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 15h01 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h00
Estádio de futebol lotado com bandeiras gigantes da Arábia Saudita e Uruguai estendidas no gramado, antes de um jogo da Copa do Mundo
Bandeiras de Arábia Saudita e Uruguai no jogo da Copa do Mundo (Molly Darlington/Getty Images)
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Nos jogos Uruguai x Arábia Saudita e Iraque x Noruega da Copa do Mundo as bandeiras das seleções foram erguidas e não ficaram estendidas no chão como nas outras partidas do torneio. A medida foi tomada em respeito às inscrições religiosas nas bandeiras dos países do Oriente Médio.

Na bandeira da Arábia Saudita, há a frase: “Não há Deus além de Deus, e Maomé é o Seu Mensageiro”. É a Shahada, uma declaração de fé islâmica e se a sua inscrição tocar o chão é considerado um desrespeito, pela tradição religiosa. Regras do Ministério da Cultura da Arábia Saudita também apontam que “a bandeira não deve tocar qualquer superfície abaixo dela, como o chão, a água ou uma mesa.”

No caso da bandeira do Iraque, há a inscrição da frase “Allahu Akbar”, que significa “Deus é o Maior”, uma das frases mais conhecidas do Islã. Apesar de não haver uma proibição na legislação do país, o símbolo nacional também recebe um tratamento especial. Para muitos muçulmanos, colocar o símbolo de Deus no chão é um ato profano.

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Estádio de futebol lotado sob céu azul, com bandeiras do Iraque e da Noruega estendidas no gramado, e o logo da FIFA ao centro
Bandeiras de Iraque e Noruega erguidas antes do jogo (Buda Mendes/Getty Images)
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No jogo de ambas seleções, as bandeiras das equipes adversárias também foram erguidas. A Arábia Saudita empatou em 1 a 1 com o Uruguai; o Iraque foi goleado por 4 a 1 pela Noruega.

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Copa do Mundo 2026
Iraque
Seleção de Futebol da Arábia Saudita
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