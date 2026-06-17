Entenda por que as bandeiras da Arábia Saudita e do Iraque não tocam o gramado
Nos jogos contra Uruguai e Noruega, bandeiras estendidas no campo foram erguidas por funcionários
Nos jogos Uruguai x Arábia Saudita e Iraque x Noruega da Copa do Mundo as bandeiras das seleções foram erguidas e não ficaram estendidas no chão como nas outras partidas do torneio. A medida foi tomada em respeito às inscrições religiosas nas bandeiras dos países do Oriente Médio.
Na bandeira da Arábia Saudita, há a frase: “Não há Deus além de Deus, e Maomé é o Seu Mensageiro”. É a Shahada, uma declaração de fé islâmica e se a sua inscrição tocar o chão é considerado um desrespeito, pela tradição religiosa. Regras do Ministério da Cultura da Arábia Saudita também apontam que “a bandeira não deve tocar qualquer superfície abaixo dela, como o chão, a água ou uma mesa.”
No caso da bandeira do Iraque, há a inscrição da frase “Allahu Akbar”, que significa “Deus é o Maior”, uma das frases mais conhecidas do Islã. Apesar de não haver uma proibição na legislação do país, o símbolo nacional também recebe um tratamento especial. Para muitos muçulmanos, colocar o símbolo de Deus no chão é um ato profano.
No jogo de ambas seleções, as bandeiras das equipes adversárias também foram erguidas. A Arábia Saudita empatou em 1 a 1 com o Uruguai; o Iraque foi goleado por 4 a 1 pela Noruega.