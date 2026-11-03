Entenda demissão de treinadora do Corinthians após derrota na final da Copa Libertadores feminina

Ler Resumo





O Corinthians anunciou a demissão da treinadora Emily Lima do time feminino após a derrota na final da Libertadores para o Cruzeiro. A saída, que também inclui a auxiliar técnica e preparadora física, acontece após uma sequência de vices, incluindo o Brasileirão. Emily se manifestou, citando dificuldades financeiras.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 3, a demissão da treinadora Emily Lima, que deixará o comando da equipe feminina do clube após a derrota na final da Copa Libertadores para o Cruzeiro. Acostumado a dominar o Brasileirão e a Libertadores feminina, o time paulista foi derrotado de forma surpreendente no sábado pelo Cruzeiro, nos pênaltis, após desperdiçar uma vantagem de 3 a 0 nos 90 minutos.

“Além da treinadora, deixam o clube a auxiliar técnica Jaqueline Ucella e a preparadora física Liliane Cruz”, informou o Corinthians em comunicado. Com passagens pelas seleções femininas do Peru e do Equador, Emily Lima estava no comando do Timão desde fevereiro.

A saída acontece após uma sequência de resultados negativos em decisões. No início de outubro, o Corinthians também havia perdido o título do Campeonato Brasileiro feminino para o São Paulo. Apesar dos dois vice-campeonatos na temporada, a equipe ainda disputa o Campeonato Paulista, cuja fase eliminatória começa em novembro. As Brabas enfrentam o Red Bull Bragantino no Play In, em confrontos de ida e volta.

Continua após a publicidade

Após o anúncio, Emily Lima se manifestou nas redes sociais e afirmou que o encerramento de seu trabalho aconteceu em acordo com a diretoria. A treinadora também mencionou as dificuldades enfrentadas durante sua passagem pelo clube, em referência aos problemas financeiros e aos atrasos de pagamentos. Apesar das adversidades, destacou que a equipe conseguiu chegar às finais das duas competições disputadas e agradeceu às jogadoras, à comissão técnica e à torcida pelo apoio.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

(com AFP)