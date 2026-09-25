Entenda as mais de 100 acusações da Premier League contra o Manchester City

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O Manchester City foi considerado culpado por 114 violações financeiras pela Premier League, abrangendo de 2009 a 2023. As acusações incluem falta de boa-fé ao fornecer informações e desrespeito a regras econômicas. O clube, que colecionou títulos no período, nega as infrações e planeja recorrer da decisão.

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Um painel independente de análise da Premier League considerou o Manchester City culpado por 114 violações financeiras que o clube teria cometido. As acusações estão relacionadas às temporadas de 2009-10 a 2022-23, período em que o City foi campeão de sete Premier Leagues, uma Champions League, três FA Cup e seis League Cup.

Quais são as acusações

As acusações são, em sua maioria, relacionadas à boa-fé do clube em garantir um jogo justo. Mais de 80 das acusações são relacionadas à obrigação de um time na Premier League de agir “na maior boa-fé possível” ao ceder informações solicitadas pelo torneio. Essas acusações estão relacionadas ao envio de informações sobre a situação financeira do clube. Ainda de acordo com o Guardian, a Premier League acredita que o clube tenha omitido documentos e não enviado todas as informações possíveis sobre sua situação econômica.

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O restante além das 80 está relacionado à violações sobre a rentabilidade e sustentabilidade do clube, além de outras regras econômicas da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa). Todas as acusações são uma coleção que foi criada há uma década, desde que a Uefa acusou o Manchester City de burlar regras do fair play financeiro em 2014, o que resultou em uma multa de 20 milhões de euros.

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Em 2015, uma série de documentos confidenciais sobre os clubes europeus foi vazada, o que levou a novas acusações contra o City em 2015. Em 2020, a Uefa chegou a suspender o Manchester City da Champions League também por questões financeiras, suspensão que logo foi cancelada após o clube recorrer da decisão. As primeiras investigações da Premier League sobre o Manchester começaram em 2019.

Ao veículo britânico The Guardian, o Manchester declarou estar surpreso com o veredito, já que o processo ainda corria, e pretende recorrer da decisão. Os times da Premier League foram avisados do fato na última quinta-feira, 24, durante uma reunião com acionistas. Segundo o veículo, os presentes na reunião foram obrigados a assinar um acordo de não divulgação.

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Um porta-voz do Manchester City afirmou que o processo da Premier League continua aberto, e que “muitos elementos ainda precisam ser contemplados, com confidencialidade extrema”. “O clube tem respeitado o processo correto por oito anos com base no fato de que o conselho da Premier League e os executivos agiriam de forma independente, imparcial e com mente justa, sem influências partidárias”.