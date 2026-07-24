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Esporte

Entenda as homenagens que Cucurella faz ao seu filho autista

O jogador atual campeão da Copa do Mundo se transferirá ao Real Madrid nesta temporada

Por Gabriel Bussolotti Silveira 24 jul 2026, 12h20 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h10
Marc Cucurella, camisa 24 da Espanha, observa durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha no Estádio de Dallas, em 14 de julho de 2026, em Arlington, Texas
Cucurella atuando pela Espanha na Copa do Mundo (Maddie Meyer/FIFA/Getty Images)
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Um dos destaques da Copa do Mundo de 2026 foi Marc Cucurella, lateral esquerdo da seleção campeã do torneio, a Espanha. O jogador chamou a atenção tanto pelo seu desempenho dentro de campo, quanto por sua aparência. Sua característica marcante é o cabelo longo e ondulado, permitindo a qualquer um reconhecê-lo de longe. Mas esse traço não é apenas um estilo, existe um significado por trás de seus cachos – assim como de sua comemoração imitando um pinguim.

Cucurella fez uma Copa do Mundo irretocável, com uma bela atuação na final. O lateral jogou 750 minutos – maior marca entre jogadores de linha da competição –, deu duas assistências e foi importante defensivamente para sua seleção. Mas o futebol apresentado pelo espanhol não foi a única coisa que se destacou, seu cabelo foi bastante comentado e gerou diversos memes. Mas poucas pessoas sabem que essa característica é uma homenagem a um membro de sua família.

O atleta de 28 anos têm três filhos, Mateo, 7, Río, 3, e Bella, 2. O primogênito, quando era menor, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de nível 1 de suporte. Mas, então, qual é a relação com o cabelo e a comemoração? Cucurella, quando ainda era jogador nas categorias de base, deixava as madeixas crescerem para que seus pais o reconhecessem. Mas isso também ganhou um significado para Mateo. Esse traço marcante é uma das formas de seu filho identificá-lo dentro de campo. Pela mesma razão, sua comemoração imitando um pinguim também é uma forma de homenagear o primogênito.

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Novo clube e as condições

Nesta temporada, o espanhol deixou o Chelsea e assinou com o Real Madrid. Mas essa mudança em sua vida passou por exigências que envolviam Mateo. Ele só aceitaria ir para o novo clube se achasse, em Madri, uma escola que acolhesse seu filho de forma ideal. Caso contrário, nada o faria sair da Inglaterra. Porém, Cucurella conseguiu encontrar um colégio adequado e irá para os Merengues.

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