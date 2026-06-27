Entenda a ira de Galvão Bueno contra a Fifa
Principal narrador brasileiro tem mais de 50 anos de carreira
Em sua 14ª Copa do Mundo como narrador, Galvão Bueno criticou a estrutura dos Estados Unidos – de onde cobre o evento para SBT e N Sports.
Ao ser questionado sobre qual o estádio mais legal que já foi em um Mundial, Galvão aproveitou para criticar o país-sede escolhido pela Fifa.
“Não sendo nos Estados Unidos, qualquer um. Porque eu nunca vi uma bagunça tão grande, uma coisa tão malfeita para a gente trabalhar do que essa Copa nos Estados Unidos”, desabafou.
“Qual estádio mais legal você já foi em uma Copa do Mundo?”Siga
Galvão: “Não sendo nos Estados Unidos, qualquer um. Porque eu nunca vi uma bagunça tão grande, uma coisa tão mal feita para a gente trabalhar do que essa Copa nos Estados Unidos.”
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— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 26, 2026
Só Galvão Bueno salva
Não importa quantas tecnologias existam, quantos narradores talentosos apareçam ou quantas transmissões sejam produzidas com padrão cinematográfico. Quando a seleção brasileira entra em campo e eu não escuto aquela voz imediatamente reconhecível, sempre tenho a sensação de que está faltando alguma coisa.
EM UM SÓ LUGAR