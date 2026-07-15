Enquete: quem vai ganhar a semifinal entre Inglaterra e Argentina? Vote

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Inglaterra e Argentina se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo em um clássico de rivalidade histórica. Com Harry Kane e Jude Bellingham liderando a Inglaterra, e Lionel Messi brilhando pela Argentina, a disputa promete ser eletrizante. O vencedor avança para a grande final contra a Espanha. Uma partida imperdível!

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Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, coloca frente a frente duas equipes com uma rivalidade histórica dentro e fora de campo. A vencedora da partida avança para a final do Mundial no próximo domingo, 19, contra a Espanha.

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A Inglaterra se classificou em primeiro lugar no grupo L ao vencer a Croácia na estreia por 4 a 2, empatar sem gols com Gana na segunda rodada e depois bater o Panamá na última rodada. Na fase de 16 avos de final contra o Congo, saiu atrás no placar com gol de Cependa no início da partida, mas Harry Kane assumiu o protagonismo e marcou os dois gols da virada e da classificação inglesa. Nas oitavas de final, fez um jogo elétrico contra o México, no Estádio Azteca. Por 3 a 2, e com um jogador a menos durante parte do segundo tempo, venceram os anfitriões, que nunca tinham perdido no estádio em Mundiais. Contra a Noruega, nas quartas de final, de novo, saíram atrás do placar, e desta vez, Jude Bellingham marcou os dois gols da virada inglesa, o segundo já na prorrogação.

Kane e Bellingham lideram a equipe de Thomas Tuchel com 12 dos 13 gols que marcaram (Rashford marcou um). Cada um tem seis gols no torneio, e juntos se tornaram a primeira dupla inglesa a marcar mais de cinco gols em uma mesma edição do torneio. O técnico alemão tem que se preocupar com a defesa, já que não conta com o Quansah, expulso contra o México, e só poderá contar com o lateral na final ou na disputa de terceiro lugar.

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Do lado argentino, os atuais campeões mundiais se classificaram em primeiro lugar no grupo J, com 100% de aproveitamento e vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Apesar do chaveamento aparentemente fácil, a Argentina precisou de prorrogação para superar a sensação da Copa, Cabo Verde na fase de 16 avos de final, por 3 a 2. Nas oitavas, viveu novo drama contra o Egito: aos 34 minutos do segundo tempo, estavam com 2 a 0 de desvantagem no placar. Mas a atual campeã mundial buscou uma virada ainda no tempo regulamentar com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández. As quartas de final também não foram tranquilas, novamente precisando do tempo extra da prorrogação para bater a Suíça.

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Lionel Messi, aos 38 anos, é o líder da equipe em gols e segue como líder, junto de Mbappé, na artilharia do campeonato.

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