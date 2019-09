Enquete: quem deve ser eleito o melhor do mundo da Fifa?

O prêmio de melhor jogador de futebol do mundo da Fifa será entregue na próxima segunda-feira 23 no Teatro alla Scala, em Milão. O pódio do Fifa The Best já está definido: o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi têm cinco conquistas cada um e querem se isolar como o maior vencedor. O concorrente é o holandês Virgil Van Dijk.

O zagueiro do Liverpool ficou com a premiação anual da Uefa, realizada no final de agosto. Os capitães e técnicos das seleções nacionais e um grupo de jornalistas decidem o melhor da eleição da Fifa.

Para você, quem merece ganhar o prêmio?