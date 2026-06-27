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Esporte

Enquete: qual será o resultado de Brasil x Japão? Vote

Confronto da fase de 16 avos de final acontece na segunda, 29, às 14h, no estádio de Houston, nos EUA

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 18h38
Dois jogadores de futebol em campo verde. À esquerda, um jogador negro com camisa amarela e shorts brancos dribla uma bola amarela e roxa. À direita, um jogador asiático com camisa azul escura e shorts azuis corre ao lado, observando a bola. Ao fundo, uma placa vermelha com a palavra KIRIN em branco e torcedores borrados
CHOFU, JAPAN - OCTOBER 14: Vinicius Junior of Brazil (L) controls the ball against Takefusa Kubo of Japan (R) during the international friendly match between Japan and Brazil at Tokyo Stadium on October 14, 2025 in Chofu, Tokyo, Japan. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) (Koji Watanabe/Getty Images)
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Está definido o confronto da fase de 16 avos do Brasil na Copa do Mundo. A seleção pentacampeã do mundo enfrentará o Japão na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos, por uma vaga nas oitavas de final. Não há mais espaço para erros, quem perder volta para casa e se despede do Mundial, com possibilidade de prorrogação e disputa de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. Vote na enquete sua previsão de resultado.

 

A seleção brasileira chega para o confronto após se classificar em primeiro lugar no grupo C, à frente de Marrocos pelo saldo de gols, já que ambas seleções terminaram com sete pontos.

A estreia contra Marrocos terminou empatada em 1 a 1, com gol de Saibari para os marroquinos e Vinícius Jr. para o lado verde e amarelo. 

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Na segunda rodada, a equipe de Carlo Ancelotti fez um primeiro tempo dominante contra o Haiti, que garantiu uma vitória por 3 a 0. Matheus Cunha balançou a rede duas vezes, e Vini Jr. marcou mais um. 

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Contra a Escócia, no último jogo da fase de grupos, repetiu o placar vitorioso de 3 a 0, dessa vez com um gol de Cunha e dois de Vini Jr. O camisa 7 da seleção brasileira é o principal destaque da primeira fase, com gols em todos os jogos.

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O próximo adversário, Japão, estava no grupo F e terminou em segundo lugar com uma vitória e dois empates. Os Samurais Azuis ficaram duas vezes atrás no placar contra a Holanda, mas buscaram o empate em 2 a 2; golearam a Tunísia por 4 a 0; e ficaram no 1 a 1 com a Suécia no jogo decisivo. Sem um grande talento na equipe, o técnico Hajime Moriyasu aposta no jogo coletivo, tanto que cinco jogadores japoneses marcaram os sete gols da seleção na Copa do Mundo na fase de grupos. 

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