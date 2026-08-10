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Endrick permanece no Real Madrid apesar do interesse de outros clubes europeus

O centroavante do Real poderia ter sido enviado ao Roma ou ao Aston Villa como empréstimo, mas José Mourinho decidiu continuar com ele em campo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 17h30
Jovem jogador de futebol de pele escura, cabelo crespo, vestindo camisa branca do Real Madrid com detalhes dourados, apontando para a direita com o braço estendido e uma pulseira branca no pulso, em um estádio escuro
 (Jean Catuffe/Getty Images)
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Endrick permanece no Real Madrid apesar do interesse de outros clubes europeus Priorizar nos meus resultados Google

Endrick deve permanecer como atacante do Real Madrid, apesar do crescente interesse de outros clubes europeus pelo jogador brasileiro de 20 anos. Nas últimas semanas, Endrick virou protagonista de uma disputa entre o Real Madrid, Roma e o Aston Villa, com a possibilidade de empréstimo do jovem para os outros clubes. Apesar disso, informações desta segunda-feira, 10, da imprensa europeia indicam que José Mourinho, técnico do Real Madrid, decidiu manter o jogador em seu time.

Nas últimas semanas, Aston Villa e Roma haviam demonstrado interesse em ter Endrick em seus times. Com isso, tratativas avançaram entre os clubes e o time espanhol atual do jovem, para que ele fosse enviado aos dois primeiros por meio de um empréstimo. Ainda assim, de acordo com informações da imprensa europeia, a atuação de Endrick nos últimos jogos e treinos foi essencial para que Mourinho tomasse a decisão de mantê-lo em campo. 

Nesta segunda-feira, o time espanhol anunciou que Endrick recebeu a camisa 9 para a temporada de 2026/27 do clube. O empréstimo ao Lyon, clube francês, terminou em junho deste ano. No último fim de semana, o jogador participou como titular durante o amistoso contra o Ferencváros, da Hungria, no último sábado, 8. 

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