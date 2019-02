Emocionado, Anderson Martins se despede do Vasco

Por AE

Rio – O zagueiro Anderson Martins se emocionou nesta terça-feira ao em sua despedida no Vasco. Após cumprimentar seus companheiros de time, o jogador lamentou não ter tido a chance de abraçar Ricardo Gomes, internado na UTI do Hospital Pasteur. O técnico sofreu um Acidente Vascular Encefálico (AVE) hemorrágico no domingo, durante o clássico com o Flamengo.

“Todas as minhas orações serão para ele (Ricardo Gomes) e torço por sua recuperação. Quero voltar um dia ao Vasco. Sempre tive o carinho da torcida, da diretoria e dos meus companheiros, mas não sabia que eu era tão querido”, declarou.

Anderson Martins vai defender agora o Al-Jaish, do Catar, comandado pelo técnico Péricles Chamusca. Ele embarcará para o Oriente Médio ainda nesta semana.