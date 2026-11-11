Emissora se manifesta após jornalista ofender Aryna Sabalenka ao vivo

A emissora esportiva beIN Sports pediu desculpas após um jornalista francês fazer um comentário ofensivo sobre a aparência de Aryna Sabalenka durante uma transmissão ao vivo das WTA Finals, na segunda-feira, 9. Na ocasião, Matthieu Solier chamou a tenista de “horrível” sem perceber que seu microfone estava ligado.

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O episódio aconteceu durante a exibição de um vídeo da jogadora e ganhou forte repercussão após um usuário compartilhar o trecho nas redes sociais. Nas imagens, Sabalenka aparece posando para a câmera e mandando um beijo. Enquanto o vídeo era exibido, a voz do jornalista foi captada ao fundo: “Olha, olha, olha, ela é horrível”.

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Diante da cobrança por um posicionamento, Florent Houzot, executivo da beIN Sports, condenou publicamente a declaração e se desculpou em nome da emissora. “Lamento e condeno veementemente as declarações feitas ao vivo durante a transmissão das WTA Finals”, afirmou. Ele também ressaltou que o comentário não representa os valores do canal e reafirmou o compromisso de tratar atletas e participantes das transmissões com respeito. Até o momento, nem Matthieu Solier nem Sabalenka haviam se pronunciado sobre o episódio.

A tenista bielorrussa, de 28 anos, ocupa a segunda posição do ranking mundial e disputa as WTA Finals, torneio que reúne as principais jogadoras da temporada. Na estreia, venceu a tcheca Karolina Muchova por dois sets a zero.

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