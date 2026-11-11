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Esporte

Emissora se manifesta após jornalista ofender Aryna Sabalenka ao vivo

Episódio aconteceu durante uma transmissão das WTA Finals

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 09h55 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h00
Tenista feminina de cabelo preso, sorrindo, vestindo um top roxo de malha, segurando uma raquete verde na mão esquerda e três bolas de tênis amarelas na mão direita, com uma delas no ar. O público desfocado aparece ao fundo
Aryna Sabalenka (Mauricio Paiz/NurPhoto/Getty Images)
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A emissora esportiva beIN Sports pediu desculpas após um jornalista francês fazer um comentário ofensivo sobre a aparência de Aryna Sabalenka durante uma transmissão ao vivo das WTA Finals, na segunda-feira, 9. Na ocasião, Matthieu Solier chamou a tenista de “horrível” sem perceber que seu microfone estava ligado.

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O episódio aconteceu durante a exibição de um vídeo da jogadora e ganhou forte repercussão após um usuário compartilhar o trecho nas redes sociais. Nas imagens, Sabalenka aparece posando para a câmera e mandando um beijo. Enquanto o vídeo era exibido, a voz do jornalista foi captada ao fundo: “Olha, olha, olha, ela é horrível”.

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Diante da cobrança por um posicionamento, Florent Houzot, executivo da beIN Sports, condenou publicamente a declaração e se desculpou em nome da emissora. “Lamento e condeno veementemente as declarações feitas ao vivo durante a transmissão das WTA Finals”, afirmou. Ele também ressaltou que o comentário não representa os valores do canal e reafirmou o compromisso de tratar atletas e participantes das transmissões com respeito. Até o momento, nem Matthieu Solier nem Sabalenka haviam se pronunciado sobre o episódio.

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A tenista bielorrussa, de 28 anos, ocupa a segunda posição do ranking mundial e disputa as WTA Finals, torneio que reúne as principais jogadoras da temporada. Na estreia, venceu a tcheca Karolina Muchova por dois sets a zero.

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