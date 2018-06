A inesperada – e merecida – derrota da Alemanha para o México na estreia dos atuais campeões mundiais na Copa da Rússia levou os jornais alemães a criticarem a atuação da seleção comandada por Joachim Löw.

O portal do jornal Bild, que costuma publicar manchetes bem-humoradas sobre futebol, classificou a partida no estádio Lujiniki, em Moscou, como um “início embaraçoso” e que a derrota por 1 a 0 faz os alemães “temerem a Copa do Mundo”.

A revista Der Spiegel, também alemã, escreveu que “o pesadelo da Alemanha se chama Lozano”, em referência ao autor do gol do México, Herving Lozano, que marcou aos 35 minutos do primeiro tempo. Já o jornal Die Welt avaliou a equipe alemã como “fraca”. “Equipe fraca da Alemanha perde jogo de abertura contra o México”, diz uma das manchetes no portal.

Entre jornais de outros países, o francês Le Monde escreveu que a Alemanha teve um “colapso” ante os mexicanos e o português A Bola, especializado em esportes, publicou que a atual campeã mundial “travou” na estreia.

O espanhol Sport deu ênfase ao belo gol de Lozano, um chute forte que não deu chances ao goleiro Manuel Neuer: “Bombazo [Bombaça]! México derruba a Alemanha”. O inglês The Guardian também destacou o gol do mexicano e publicou que ele “surpreendeu” a Alemanha.

Já o jornal argentino Olé lembrou a polêmica festa de jogadores do México com prostitutas antes de embarcarem para a Rússia e escreveu: “Do escândalo à festa”.