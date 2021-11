Em SP para a F1, Lewis Hamilton quer ver jogo da seleção com Neymar

Em segundo lugar na classificação do campeonato de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, ainda tem chances de alcançar o holandês Max Verstappen, da Red Bull, a quatro corridas do fim da temporada 2021. Essa disputa faz do Grande Prêmio de São Paulo, que acontece no domingo, 14, às 14h, no Autódromo de Interlagos, uma corrida ainda mais importante para o britânico, um fã confesso do Brasil – país onde há 13 anos, ele conquistou o primeiro de seus sete títulos – e do nosso futebol.

Hamilton, que já está na capital paulista, disse nesta quarta-feira, 10, que manteve contato com seu amigo Neymar, atacante do PSG e da seleção brasileira. “Tem jogo amanhã e eu quero muito assistir”, falou o piloto, referindo-se à partida entre Brasil e Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O inglês, que disse sempre escolher o Brasil quando joga videogames de futebol com o irmão, não ficou só no futebol e na amizade com Neymar. Ele falou também do surfe brasileiro: “Vocês têm dois campeões incríveis: o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira”. Para demonstrar sua paixão pelo país, ele afirmou que, após se aposentar, quer passar mais tempo por aqui, para desfrutar melhor do calor e da natureza de cidades como o Rio de Janeiro.