Em seu 100º jogo, Neymar pode igualar Ronaldo em gols pela seleção

Neymar poderá alcançar nesta quinta-feira, 19, no amistoso contra Senegal, em Singapura, o ex-atacante Ronaldo em número de gols pela seleção brasileira. O camisa 10 já balançou as redes 61 vezes, uma a menos que o “Fenômeno”, em partidas reconhecidas pela Fifa, ou seja, jogos entre seleções principais.

Na conta que incluem partidas do Brasil contra clubes, combinados e seleções de base, Ronaldo tem 67 gols. O recordista, independentemente da contagem, é Pelé: 77 pelos critérios da Fifa e 95 pelas contas da CBF.

Em média de gols, Neymar também está quase empatado com Ronaldo: tem 0.61 gols por jogo contra 0.62 do ex-camisa 9. Ambos estão abaixo de Pelé (0.83), Romário (0.78) e Zico (0.67).

Em número de jogos oficiais, Neymar superará Ronaldo e empatará com Robinho como sexto da lista que tem Cafu na liderança com 142 participações.

Neymar já entrou em campo 99 vezes pela seleção brasileira e disputará a centésima partida no amistoso de quinta-feira. O jogo será em Singapura às 9h (horário de Brasília), no mesmo Estádio Nacional onde ele marcou quatro gols em uma mesma partida, contra o Japão, em 2014.

“Estou muito feliz por atingir essa marca. Nem nos melhores sonhos imaginei que isso pudesse acontecer”, declarou Neymar em coletiva na véspera. “Foram muitas decepções, derrotas, comete-se muitos erros. Mas se você for um cara que batalha no final de tudo você consegue redimir seus erros”, afirmou.

O primeiro jogo de Neymar pela seleção foi no dia 10 de agosto de 2010, com gol e vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos. O técnico da seleção era Mano Menezes.

Se os números de gols e jogos de Neymar chamam atenção, seu currículo de troféus ainda é modesto: conquistou apenas o título da Copa das Confederações de 2013 – além da medalha de ouro na Rio-2016 pela equipe olímpica. Uma lesão no ligamento do tornozelo direito sofrida nos primeiros minutos do amistoso diante do Catar o impediu de defender o time na vitoriosa campanha da Copa América deste ano.

Artilheiros da seleção brasileira em jogos oficiais

Recordistas de jogos oficiais pela seleção brasileira

1º) Cafu – 142 jogos

2º) Roberto Carlos – 125 jogos

3º) Daniel Alves – 117 jogos

4º) Lúcio – 105 jogos

5º) Taffarel – 101 jogos

6º) Robinho – 100 jogos

7º) Ronaldo e Neymar – 99 jogos

(com Estadão Conteúdo)