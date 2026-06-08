Em recuperação, Neymar aproveita folga com comilança em Nova York
Camisa 10 da seleção brasileira realizou novos exames nesta segunda, 8
Em meio à recuperação de uma lesão, Neymar aproveitou a folga concedida por Carlo Ancelotti aos jogadores da Seleção Brasileira para passar o domingo, 7, em uma churrascaria de Nova York. O camisa 10 foi fotografado por funcionários do estabelecimento e as imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais. Neymar segue sob acompanhamento médico e ainda busca condições ideais para voltar aos gramados.
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