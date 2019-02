Em Minas, Flamengo busca reabilitação contra Cruzeiro

Por Tiago Rogero

Rio – Depois da desastrosa derrota para o Corinthians por 3 a 0, no Engenhão, o Flamengo busca a reabilitação neste domingo contra o Cruzeiro, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O restante da semana não foi fácil para o grupo. Não bastasse a pressão da torcida, maior a cada dia, o clube foi rejeitado pelo meia argentino Riquelme, assustado com a atuação do time na rodada do meio de semana. O técnico Joel Santana, mais uma vez, “balança” no cargo.

Enquanto Vasco, Fluminense e Botafogo disputam as primeiras posições, o clube rubro-negro está no meio da tabela de classificação, com 15 pontos em 30 disputados. Há campanhas piores, mas o que tem preocupado a torcida é o futebol dentro de campo. O atacante Vágner Love, por exemplo, não conseguiu sequer chutar a gol no último jogo. “A bola não chega, aí fica complicado”, reclamou, após o apito final.

Desde que voltou ao Flamengo para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido, Joel Santana nunca esteve 100% seguro no comando da equipe. No Brasileirão, a situação tem piorado e cada jogo pode ser o último. Na tentativa de reverter o quadro, o treinador pode escalar o jovem Adryan no ataque, em lugar de Hernane, que não jogou bem contra o Corinthians – como toda a equipe. Lances infantis de jogadores experientes, como Renato Abreu e Botinelli, ajudaram a afundar a equipe.

Também revelado pelas categorias de base do clube e tido como revelação, o meia Thomás voltou a ser relacionado pelo técnico. Depois de algumas partidas sob o comando de Joel Santana, o atleta chegou a ser rebaixado para o time de juniores. No último treino antes da viagem a Belo Horizonte, no entanto, Thomás fez boas jogadas pelo time reserva. Ele comemorou a volta ao time pelo Twitter: “Voltei a ser relacionado! Muito feliz!”.